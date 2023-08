Steam-Hit: Piraten-Abenteuer schwingt sich zum Release in die Charts

Die Macher von Desperados 3 und Shadow Tactics sind zurück – mit einem neuen Stealth-Strategy-Game. Dieses Mal verschlägt es euch in die Karibik auf ein verfluchtes Piratenschiff. Das taktische Abenteuer kommt bei den PC-Spielern auf Steam so gut an, dass es sich zum Release auch gleich einen Platz in den hiesigen Charts schnappen kann.

Das deutsche Studio Mimimi Games biegt mit einem neuen Spiel um die Ecke und bietet erneut die beliebte Stealth-Strategie, die Fans von Spielen wie Commandos, Shadow Tactics oder ihrem letzten Hit Desperados 3 kennen.

Taktisches Piraten-Abenteuer meutert sich zum Steam-Topseller

Und landet mit ihrem neuen Eintrag Shadow Gambit: The Cursed Crew sofort einen Hit auf Steam. Das taktische Piraten-Abenteuer ist seit dem 17. August auf der PC-Plattform verfügbar und befindet sich jetzt schon in den Top-Ten der Charts. Dort ergattert es sich zum aktuellen Zeitpunkt den siebten Platz vor beliebten Dauerbrennern wie Cyberpunk 2077 oder Apex Legends. (Quelle: Steam-Topseller)

Shadow Gambit: The Cursed Crew Mimimi Games

Was erwartet euch in Shadow Gambit: The Cursed Crew?

Das Setting des Stealth-Abenteuers verschlägt euch in die Karibik in eine alternative Version des goldenen Piratenzeitalters. Ihr befehligt die übernatürliche Crew eines lebendigen Geisterschiffes und müsst euch wie gewohnt durch die gut bewachten Missionen schleichen. Studiert Routen und Sichtkegel eurer Gegner und nutzt die Fähigkeiten eurer Crew-Mitglieder mit Bedacht, um euch durch die Level zu puzzeln.

Die Spielenden auf Steam sind besonders angetan von dem neuen Fantasy-Setting und sehen in Shadow Gambit eine qualitative Steigerung ihrer vorherigen Spiele. Besonders die größeren Freiheiten in Bezug auf Missions- und Charakter-Wahl kommen gut an. Die PC-Spieler verpassen dem Spiel zurzeit damit saftige 99 Prozent positive Bewertungen, bei aktuell 150 abgegebenen Rezensionen.

Schaut euch hier den Trailer zu Shadow Gambit: The Cursed Crew an:

Shadow Gambit: The Cursed Crew: Launch-Trailer

Wenn ihr nun selbst Lust habt, die Segel zu setzen, könnt ihr das Stealth-Game in einer kostenlosen Demo testen. Oder ihr schlagt gleich zu und profitiert noch vom Einführungsangebot, bei dem ihr 10 Prozent spart, was den regulären Preis von 39,99 Euro auf 35,99 Euro senkt. Die Rabatt-Aktion geht noch bis zum 24. August.

