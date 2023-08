In Instagram kann man nicht nur einzelne Fotos oder Videos hochladen, sondern auch mehrere Fotos zu einer Slideshow zusammenfügen. So lassen sich zum Beispiel die Urlaubsfotos in einer Diashow in einem Beitrag sammeln und Freunden zeigen.

Instagram Facts

Instagram bietet eine einfache Funktion, mit der sich die Diashow erstellen lässt. Alles was ihr dazu benötigt, sind die Instagram-App sowie ein paar schöne Fotos.

Slideshow erstellen in Instagram: So klappt es

So erstellt man die Slideshow in der beliebten Foto-Community-App:

Öffnet Instagram und tippt auf das „+“-Symbol, damit ein neuer Beitrag erstellt wird. Im mittleren Bildschirmbereich tippt ihr auf die Option „Mehrere Auswählen“. Jetzt könnt ihr darunter mehrere Fotos markieren, die auf dem Smartphone gespeichert sind. Mit dem Kamera-Symbol könnt ihr auch neue Bilder erstellen, die zur Slideshow hinzugefügt werden. Es lassen sich bis zu 10 verschiedene Inhalte auswählen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Fotos oder Videos handelt. Beachtet aber die Größe und das Format der verschiedenen Bilder. Alle Inhalte sollten einheitlich sein, damit es einen sauberen Übergang zwischen den einzelnen Fotos gibt. Habt ihr alle einzelnen Inhalte ausgewählt, könnt ihr die Reihenfolge anpassen. Bestätigt die Auswahl mit „Weiter“. Jetzt könnt ihr wie von Instagram gewohnt noch Effekte, Filter, Text und mehr in den Beitrag einfügen. Danach lässt sich die Slideshow in der Zeile „Musik hinzufügen“ noch mit einem passenden Song unterlegen. Ihr könnt weiterhin Personen auf den einzelnen Beiträgen markieren und einen Ort festlegen. Abschließend wählt ihr einen passenden Titel sowie die richtigen Hashtags für den Beitrag.

Einsteiger-Tipps für Instagram Abonniere uns

auf YouTube

Instagram: Slideshow erstellen

Ihr braucht also keine zusätzliche App oder Software, sondern könnt direkt in Instagram eine Diashow mit mehreren Aufnahmen innerhalb eines Posts erstellen. Ihr könnt aber auch eine Slideshow am PC zusammenstellen und den fertigen Beitrag dann direkt über Instagram hochladen. Mit den passenden Tools könnt ihr noch mehr Effekte einfügen und habt mehr Features für den Inhalt mit den vielen Bildern. Dann könnt ihr auch mehr als 10 Einzelbilder in der Diashow für Instagram einbauen. An anderer Stelle erklären wir euch, wie ihr dabei vorgehen sollt:

Den fertigen Beitrag verschiebt ihr auf euer Smartphone, um ihn dann hochzuladen. Alternativ nutzt ihr direkt den Browser-Login für Instagram am Computer. Auch bei TikTok lassen sich Slideshows mit Bildern zusammenbasteln.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.