Andrea Kiewel hat nach zwei Wochen Pause am vergangenen Sonntag erneut die Bühne des Fernsehgarten betreten. Im Mittelpunkt des Schlagerfestivals standen diesmal Mark Keller, bekannt aus Bergdoktor, und sein Sohn Aaron. Gemeinsam performten sie den Udo-Jürgens-Hit „Liebe ohne Leiden“.

Aber nicht alle waren begeistert. Einige Twitter-Nutzer kritisierten den Auftritt deutlich. Während ein Kommentar lautete: „Die Kellers. Mehr Cringe geht nicht.“, fand ein anderer: „Was soll man zu den Kellers sagen? Mir fällt da einfach nichts zu ein. Schrecklich.“

Ein Duett, das polarisiert

Auch der Playback-Auftritt des Duos blieb nicht unkommentiert. „Jetzt im Fernsehgarten: Deutschlands schlechtestes Vater-Sohn-Musical“, spottete ein User, während ein anderer hinzufügte: „Glückwunsch an Mark Keller und Sohn für den hingerotztesten Playback-Auftritt seit vielen Monaten im Fernsehgarten.“

Einige Kritiker vermuteten, Mark Keller würde versuchen, seinen Sohn in die Promi-Welt zu drängen. Zusätzlich stießen sich einige an der Songauswahl, wobei Kommentare wie „Nicht Udo verhuntzen“ und „Udo, es tut mir so leid“ hervorstachen.

Zu dem Auftritt der Kellers entstanden zahlreiche Memes und Kommentare:

Zwischen Familienduo und zukünftigen Sendeterminen

Aber es ist nicht das erste Mal, dass Vater und Sohn gemeinsam auf der Bühne standen. Mark und Aaron Keller haben bereits beim Schlagerbooom mit Florian Silbereisen Anfang Juli den gleichen Song präsentiert.

Ein kurzer Blick in die Zukunft des Fernsehgarten: Aufgrund der Fußball-WM in Australien und Neuseeland wird die Sendung am 20. August pausieren. Die Fans können sich aber auf das Saisonfinale am 24. September freuen, das ganz im Zeichen des Oktoberfestes steht.

Dieser Text erschien ursprünglich bei t-online.de. Er wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und redaktionell überprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.

