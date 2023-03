Das hat sich das ZDF sicher ganz anders vorgestellt: Nach starkem Start ging es für die Event-Serie „Der Schwarm“ deutlich nach unten. Im Vergleich zum Auftakt schalteten beim Finale mehr als 2 Millionen Menschen weniger ein. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt aber.

ZDF Facts

Sie ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten: Mehr als 40 Millionen Euro hat das ZDF für „Der Schwarm“ auf den Tisch gelegt. Die achtteilige Serie, die auf Frank Schätzings gleichnamigen Roman basiert, sendete das ZDF in dieser Woche am Stück. Nach starkem Auftakt am Montag ging es für die teure Produktion fast nur noch bergab.

ZDF-Serie „Der Schwarm“ verliert massenhaft Zuschauer

Ein Blick auf die Einschaltquoten macht die Talfahrt deutlich. Schalteten am Montag zum Start noch rund 6,8 Millionen Zuschauer ein, waren es am Tag später nur noch 5,37 Millionen Zuschauer ein. Am Mittwoch erreichte „Der Schwarm“ dann seinen Tiefpunkt mit 4,56 Millionen Zuschauern, bevor es zum Finale noch einmal leicht hochging auf 4,58 Millionen Zuschauer (Quelle: Quotenmeter).

Beim Gesamtpublikum gab es einen Marktanteil von 16,4 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es für 7,8 Prozent.

Bleibt die Frage: Ist „Der Schwarm“ ein teurer Gebühren-Flop für das ZDF? Das ist schwer zu beantworten. Nicht wenige Zuschauer dürften die Serie auch über die Mediathek des ZDF geschaut haben und so nicht in die klassische Quoten-Statistik einfließen.

Andererseits sind Zuschauerzahlen von 4 bis 5 Millionen am Abend für das ZDF nichts besonderes. Das hätte man mit Sicherheit auch mit einem Fernsehfilm aus der Konserve erreicht, der die Gebührenzahler nicht über 40 Millionen Euro gekostet hätte.

Unsere Kollegen von Kino.de hatten Gelegenheit, mit den Stars von „Der Schwarm“ zu sprechen:

Der Schwarm: Die Stars der ZDF-Serie im Interview Abonniere uns

auf YouTube

Hart aber fair mit großen Zuschauerverlusten

Massenhaft Zuschauer hat aber nicht nur die ZDF-Serie verloren. Im Ersten erreichte „Hart aber fair“ mit dem neuen Moderator Louis Klamroth in dieser Woche einen neuen Tiefpunkt.