Eine Ära beim ZDF findet ihr Ende: Nach 20 Jahren nimmt der Fernsehsender Abschied von einer bekannten Krimi-Reihe. Die Einschaltquoten sind aber nicht verantwortlich. Der Hauptgrund für das Ende liegt bei der Hauptdarstellerin.

ZDF Facts

Schon ihr erster Fall im Jahr 2003 hatte es in sich: Kriminalhauptkommissarin Ellen Lucas musste den Mord an einem fünfjährigen Kind aufklären. Seitdem macht die etwas spröde, aber liebenswerte Kriminalbeamtin Mörder und andere Verbrecher dingfest. Nach 20 Jahren ist nun aber Schluss damit.

ZDF stellt „Kommissarin Lucas“ nach 20 Jahren ein

Im Oktober endet die erfolgreiche Krimi-Reihe „Kommissarin Lucas“ (Quelle: Merkur). Das geschieht auf Wunsch von Hauptdarstellerin Ulrike Kriener, die sich anderen Schauspielaufgaben widmen möchte.

Der Wunsch, den Dienst zu quittieren, reifte bei Kriener schon lange. Nach eigener Aussage wollte die 68-Jährige diesen Lebensabschnitt aber harmonisch und mit Absprache mit dem Team, Sender und Produzenten beenden.

Vor allem wollte die Schauspielerin aber eins: nicht erschossen werden!

„Ich wollte auf gar keinen Fall erschossen werden“, gesteht Kriener im Interview mit dem Merkur. Diesen Wunsch habe ihr Drehbuchautor Christian Jeltsch auch erfüllt.

„Ich finde es unwürdig, wenn man vorher immer von ,den starken Frauen‘ spricht, und dann sollen die am Ende so einen blöden Heldentod sterben und blutend und wimmernd in den Armen ihrer Assistenten verenden?“, erklärt die Schauspielerin, die 1991 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.

Denn: Wenn man stark anfängt, solle man auch stark aufhören. Kriener glaubt, das sei dem Team hinter „Kommissarin Lucas“ auch gelungen.

Beim Streaming ist man sein eigener Programmdirektor:

Der große Streaming-Vergleich 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Krimi-Reihe war Quotenerfolg

Für das ZDF ist das selbst gewählte Ende von „Kommissarin Lucas“ ein harter Schlag. Die Krimi-Reihe hatte stets hohe Quoten vorzuweisen.

Die letzten beiden Folgen laufen 7. und 28. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im ZDF.