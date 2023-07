Spotify ist noch immer weltweiter Marktführer unter den Musikstreaming-Anbietern. Doch einige iPhone-Nutzer sind als zahlende Kunden nicht mehr willkommen – zumindest direkt. Sie werden vorübergehend rausgeworfen. Was hat es damit auf sich und was können betroffenen Nutzerinnen und Nutzer jetzt tun?

Spotify Facts

Wer als iPhone-Nutzer sein Premium-Abo von Spotify noch immer über Apples App Store bezahlt, der muss jetzt umdenken und handeln. Betroffene Kundinnen und Kunden erhalten von Spotify jetzt nämlich die Information, dass eine Bezahlung über den App Store nicht mehr möglich ist.

iPhone-Nutzer aufgepasst: Spotifys App-Store-Kunden fliegen jetzt raus

Diese Abonnenten verlieren zunächst ihren Premium-Zugang und werden automatisch aufs kostenfreie, aber eben auch sehr beschränkte Abo zurückgestuft. Wollen diese auch künftig die Premium-Features verwenden, müssen sie sich über Spotifys Webseite anmelden und dort außerhalb des App Stores das Premium-Abo erneut abschließen (Quelle: Variety).

Zur Einordnung: Im Jahr 2016 entfernte Spotify die Möglichkeit, den eigenen Premium-Dienst über In-App-Käufe auf iPhone oder iPad zu abonnieren. So musste Spotify dann auch keine Provision in Höhe von 30 Prozent mehr an Apple zahlen.

Zuvor kalkulierte Spotify anders und erhob höhere App-Store-Preise in der App, um die „Verluste“ durch Provisionszahlungen zu reduzieren. Wer Langzeitkunde bei Spotify ist, der nutzt das teuere Premium-Abo aber vielleicht noch heute über den App Store.

Diese Option streicht der Musikstreaming-Anbieter ab sofort und kündigt den verbliebenen App-Store-Abonnenten. Die müssen nun handeln und das Abo außerhalb des App Stores erneuern. Positiver Nebeneffekt: Für betroffene Nutzer wird es günstiger. Allerdings verliert man den Komfort der Zahlung über Apples App Store.

Schaut mal rein:

So holt ihr mehr aus Spotify raus Abonniere uns

auf YouTube

Spotify ließ sich 7 Jahre Zeit

Bisher scheute Spotify diesen Schritt, muss man doch eventuell damit rechnen, dass der eine oder andere Nutzer das Abo nicht erneuert und für immer verloren ist. Höchstwahrscheinlich ist die Anzahl betroffener Kunden nun aber so gering, dass etwaige Verluste unbeschwert in Kauf genommen werden können.

In jedem Fall wird Spotify nun keinerlei Provision mehr an Apple zahlen müssen, nachdem man allen noch verbliebenen Nutzern, die per In-App-Abo zahlen, kurzerhand kündigte.