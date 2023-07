Regisseur Zack Snyder hat Disney ein Konzept für einen neuen Star-Wars-Film vorgestellt. Das Projekt war dem familienfreundlichen Konzern aber zu düster und hart, weshalb aus der Zusammenarbeit nichts wurde. Wir erklären euch, warum der Film dennoch erscheint.

Disney lehnt düsteres Star Wars von Zack Snyder ab

Unter der Leitung von Disney erscheinen seit 2015 regelmäßig neue Star-Wars-Filme und -Serien. Im August bekommt zum Beispiel Fanliebling Ahsoka eine eigene Live-Action-Serie. Und auch wenn die Fans nicht immer zufrieden mit den Ergebnissen sind, werden wohl auch in Zukunft noch viele Star-Wars-Projekte realisiert.

Regisseur Zack Snyder (Man of Steel) wollte seinen Teil dazu beitragen und hat Disney vor einiger Zeit seine ganz eigene Vision von Star Wars vorgestellt. Seine Idee: ein düsteres Star Wars mit ganz neuen Figuren.

Das kam bei dem familienfreundlichen Unternehmen allerdings nicht besonders gut an und dementsprechend wurde das Projekt abgelehnt. Besonders die angestrebte Brutalität und das Fehlen von bereits existieren Star-Wars-Figuren waren Disney ein Dorn im Auge.

So wurde aus Star Wars der Netflix-Film Rebel Moon

Anstatt aber einfach aufzugeben, schrieb Snyder sein Projekt kurzerhand um und stellte es mit neuem Namen Netflix vor. Der Streaming-Gigant war begeistert und so ging Rebel Moon offiziell in Produktion.

Auf Netflix wird der Sci-Fi-Blockbuster im Dezember 2023 übrigens in zwei Versionen erscheinen. Einmal in einer harmlosen Variante, die sich an jüngere Zuschauer richtet und einmal in der Original-Version, die explizite Gewalt zeigt.

Laut dem Empire Magazine soll Rebel Moon lediglich der Startschuss für ein eigenes Sci-Fi-Universum sein. Es gibt bereits Ideen für Fortsetzungen, eine TV-Serie und noch mehr. Snyder hat dafür eine 450 Seiten starke Bibel angelegt, die das fiktive Universum mit seiner Geschichte und allen Eigenheiten beschreibt.

Erste Bilder von Rebel Moon könnt ihr euch zum Beispiel hier ansehen. Ein Trailer sollte in den kommenden Wochen erscheinen.

