Instagram: Mehrere Bilder in einem Album posten – so gehts

Bei Instagram kann man alle seine Erlebnisse in Bildform teilen. Manchmal gibt es zu einer Situation jedoch mehrere schöne Bilder. In solchen Fällen kann man bei Instagram auch in einem Album zusammenfassen und mehrere Bilder in einem Post teilen.

Bis zu 20 Fotos können mit der entsprechenden Einstellung in einem einzigen Beitrag geteilt werden. Auch Videos können in solch einen Ordner eingefügt werden. Lange Zeit waren nur maximal 10 Bilder möglich, Mitte 2024 wurde das Limit verdoppelt. Die Freischaltung erfolgt schubweise. Einige Nutzer können bis zu 15 Fotos in einem Karussell zusammenfassen, andere Mitglieder sind noch auf das alte Limit beschränkt.

Bis zu 20 Fotos bei Instagram: Mehrere Bilder in einem Album teilen

So fasst ihr mehrere Bilder bei Instagram zu einem Album in einem Karussell zusammen:

Drückt unten auf das Plus, um ein Bild wie gewohnt hochzuladen. Wählt aus der Galerie das Bild für den Upload. Im unteren, rechten Bereich des Bilds findet sich die Option „Mehrere auswählen“. Daneben ist ein Symbol mit zwei übereinander liegenden Vierecken zu sehen. Jetzt könnt ihr alle Bilder anhaken, die ihr posten wollt. Auch Videos kann man hier auswählen. Es lasen sich maximal zehn verschiedene Bilder zum Ordner hinzufügen. Die Reihenfolge der Auswahl ist zunächst nicht weiter wichtig. Fahrt fort und stattet eure Bilder mit Filtern und Effekten aus. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ein Effekt auf alle Bilder oder nur separat verwendet wird. Es folgt die Gesamtübersicht für euren Beitrag. An dieser Stelle könnt ihr die Reihenfolge anpassen. Abschließend könnt ihr euren Text verfassen Die Hashtags dürfen natürlich nicht fehlen.

Instagram: Mehrere Bilder in einem Beitrag

Eure Follower erkennen Posts mit mehreren Bildern an den darunter stehenden, blauen Punkten. Per Wischbewegung können die einzelnen Bilder angesehen werden. Auf dem ersten Fotos ist zudem der Hinweis zu sehen, dass weitere Bilder folgen.

Auch in „Instagram Stories“ können mehrere Bilder gepostet werden. Die Stories haben jedoch nur eine begrenzte Verfügbarkeit und werden nach 24 Stunden gelöscht, während Beiträge dauerhaft im Instagram-Profil eingesehen werden können.

