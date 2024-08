Shababs Botten: Was bedeutet das? (Pashanim)

In sozialen Medien wie Instagram, X oder TikTok begnet euch möglicherweise der Begriff „Shababs botten“. Oft steht der Beitrag für sich allein und ohne nähere Erklärung. Was bedeutet das?

„Shababs botten“ geht auf den bekannten Deutsch-Rapper Pashanim zurück, der 2019 ein gleichnamiges Lied veröffentlicht hat. „Shababs botten“ ist ein Kunstbegriff und setzt sich aus einem arabischen sowie einem deutschen Wort zusammen.

„Shababs botten“: Das bedeutet das Jugendwort auf Deutsch

„Shabab“ leitet sich vom arabischen Wort „al Shabab“ ab und heißt auf Deutsch „die Jugend“ oder „Jugendliche“. Es kann auch „Jungs“ im Sinne von „Homies“, also „Freunde“ bedeuten. „Botten“ ist hingegen ein niederdeutsches Wort für „Schuhe“. Man bezeichnete damit vor allem klobige und alte Treter, heutzutage ist es ein umgangssprachlicher Ausdruck für Schuhe.

In Pashanims Song wird „botten“ als Verb verwendet. Dort steht es also für eine Handlung, die man mit den Schuhen beziehungsweise Füßen macht. Im Song-Kontext steht es für einen Ausdruck wie „Jugendliche rennen“ („Shababs sind am Botten“). Daneben kann „botten“ das Verb zum PC-Begriff „Bot“ sein. Dabei handelt es sich bei Multiplayer-Games um KI-gesteuerte Teilnehmer. Man könnte im Songtext also auch verstehen, dass sich Jugendliche seelenlos und fremdgesteuert verhalten.

Wo steht das „Shababs botten“-Haus?

In Social-Media-Beiträgen wird „Shababs botten“ oft ohne genaue Bedeutung verwendet. Stattdessen ist es ein Mittel, um Memes und witzige Beiträge zu kreiren. Die Beitragsersteller greifen dann Pashanims Song auf und erstellen eigene Reime. Oft wird dabei die eigene Stimmung oder die News-Lage in der Welt aufgegriffen. Im Originalsong heißt es:

„Shababs botten, grüne Augen, braune LockenTn's rocken, halbe Kiste, wenn wir shoppen.“

Bei X findet ihr einige mehr oder weniger kreative Beispiele für Abwandlungen des Songtextes:

Zum Song von Pashanim wurde ein Video-Clip aufgenommen. Das „Shababs botten“-Haus ist ein beliebtes Ziel von Anhängern des Memes. Den Clip seht ihr hier:

Das Shababs-botten-Haus hat auch einen eigenen Eintrag in Google Maps (Position hier ansehen).

