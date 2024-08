BTS: Was bedeutet die Abkürzung?

Im Netz stößt man immer wieder auf verschiedene Abkürzungen. Eine Buchstabenkombination, die man oft bei Instagram, Tinder und Co. liest, ist „bts“. Was bedeutet das?

Eine eindeutige Erklärung gibt es nicht. Je nach Kontext kann „bts“ verschiedene Bedeutungen haben. Besonders häufig ist damit die äußerst beliebte K-Pop-Band gemeint, in der Jugendsprache wird es aber auch anders verwendet.

BTS: Bedeutung der Abkürzung

Wird die Band gemeint, stehen die Buchstaben für „Bangtan Sonyeondan“ beziehungsweise „Bangtan Boys“. Der südkoreanische Name setzt sich aus den Wörtern „kugelsicher“ und „Pfadfinder“ zusammen. In Südkorea ist BTS die erfolgreichste Band aller Zeiten, „Map of the Soul: 7“ ist im ostasiatischen Land das meistverkaufte Album überhaupt. Manchmal wird auch der Name „Beyond The Scene“ („Jenseits der Szene“) als Bandname genannt. Ihr kennt BTS gar nicht? Hier könnt ihr die bekanntesten Lieder anhören:

Abseits der Band wird „bts“ aber auch verwendet. So nutzen viele bekannte und unbekannte Personen oft den Hashtag „#bts“ in ihren Beiträgen bei X, Instagram. TikTok und Co. Diese Bedeutungen können dahinter stecken:

Besonders häufig steht „bts“ für „ behind the scenes “. Auf Deutsch übersetzt heißt das „hinter den Kulissen“. Künstler nutzen den Hashtag zum Beispiel, um Fotos aus dem Backstagebereich vor und nach Konzerten zu zeigen. Schauspieler zeigen damit Beiträge von Pausen während Dreharbeiten oder Ähnlichem.

Was kann BTS noch bedeuten?

Je nachdem, in welchem Bereich die Buchstaben benutzt werden, kann „BTS“ noch etwas anderes bedeuten, zum Beispiel das hier:

In der Psychologie steht das Kürzel für „ Begabungstestsystem “, eine Verfahren zur Erfassung von Intelligenz- und Konzentrationsleistungen bei Schülern.

“, eine Verfahren zur Erfassung von Intelligenz- und Konzentrationsleistungen bei Schülern. In der Telekommunikation heißt das „Base Transceiver Station “. Damit mein man eine Einrichtung für Funkverbindungen zwischen Smartphones.

“. Damit mein man eine Einrichtung für Funkverbindungen zwischen Smartphones. Im wissenschaftlichen Bereich kann dahinter auch der französische Ausdruck „Brevet de Technicien Supérieur“ stecken. Damit bezeichnet man ein französisches Diplom für höhere technische Studien.

