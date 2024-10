Was ist ein Hashtag? Bedeutung und Anwendung

Hashtags sind in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram längst ein fester Bestandteil. Sie helfen dabei, Inhalte zu kategorisieren und einfacher zu finden. In diesem Artikel erfahrt ihr, wie Hashtags funktionieren, warum sie wichtig sind und wie man sie effektiv nutzen kann.

Im Video erfahrt ihr, was ein Hashtag ist und wann man das Zeichen verwendet:

Sogenannte Hashtags, also Wörter oder eine Zeichenkette mit vorangestelltem Doppelkreuz (#) sind in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, oder Google+ mittlerweile allgegenwärtig und fast schon nicht mehr wegzudenken. Bekannt wurden Hashtags durch den Microblogging-Dienst Twitter, mittlerweile sind sie aber auch auf anderen sozialen Netzwerken zu finden.

Auf den Bilder-Netzwerken Instagram und Pinterest lassen sich Hashtags ebenfalls verwenden und auch Facebook versucht die Hashtags im Feed zu etablieren. Doch was ist denn nun ein Hashtag und was ist die Bedeutung? Eingeführt wurden Hashtags im August 2007 von Chris Messina, ein Rechtsanwalt und Internet-Aktivisten.

Was ist ein Hashtag: Bedeutung und Definition

Ein Hashtag ist ein Schlagwort, welches von einem Doppelkreuz (#) eingeleitet wird.

„Hashtag“ ist eine englische Wortkombination aus den beiden Begriffen „hash“ und „tag“.

„Hash“ steht für den englischen Begriff für das Doppelkreuz (#)

„Tag“ ist die Bezeichnung für ein Schlagwort.

Ein Hashtag ist also ganz einfach gesagt ein durch das Raute-Symbol markiertes Stichwort, welches einem Post oder Tweet eine thematische Zuweisung gibt. Diese Form der Verschlagwortung kann sowohl innerhalb des Fließtextes als auch als einzelnes Wort stehen. Klickt man das Schlagwort an, wird man zu Beiträgen, die mit dem gleichen Hashtag versehen sind, weitergeleitet.

Ein Hashtag ist ein durch das Raute-Symbol markiertes Stichwort. (© iStock)

Tipp: Was sind Tags? Unterschied zum Hashtag

Verwendet man einen Hashtag in einem Tweet oder in einem Post auf Facebook oder Google+, so wird dieser Beitrag für die Schlüsselwortsuche verfügbar gemacht. Der eigene Beitrag ist dann entsprechend zu finden, wenn nach dem Begriff gesucht wird.

Hashtags wie #GIGA sind ein typisches Beispiel dafür, wie sie im Internet verwendet werden. Auf Twitter helfen sie dabei, aktuelle Themen und Trends schnell zu erkennen. Der Microblogging-Dienst hat dafür den Bereich „Trends“ eingerichtet, der sowohl global als auch regional durchsuchbar ist.

Aktuelle und brisante Themen erhalten schnell einen eigenen Tweet, oft basierend auf der Einschätzung der Twitter-Community. In den Twitter-Trends lässt sich leicht erkennen, über welche Themen die Nutzer gerade am intensivsten diskutieren. So findet man beispielsweise am Sonntagabend häufig den Hashtag #tatort unter den meistgesprochenen Themen.

Beliebt sind auch Hashtags zu Fußballspielen oder anderen Sportereignissen. Bei Vereinssportarten verwendet man einfach das gängige Kürzel des jeweiligen Teams. Der passende Hashtag zum deutschen „Clasico“ zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München lautet zum Beispiel #bvbfcb.

Hashtags: Auf Facebook eher unbeliebt

Klickt man auf einen solchen Hashtag, so gelangt man auf die Themenübersichtsseite, die chronologisch die aktuellen Beiträge zum Schlagwort auflistet. In einer solchen Timeline sind alle Posts und Tweets zu finden, welche ebenfalls mit dem Hashtag getaggt wurden.

So können Personen einfacher Beiträge über Themen finden, die sie interessieren. Sind Hashtags auf Twitter sehr populär und lassen schnell beliebte Themen erkennen, werden sie auch auf Google+ eingesetzt.

Mittlerweile können diese auch bei Facebook genutzt werden, allerdings ist die Beliebtheit dort nicht sonderlich groß und der Mehrwert bei der Suche nach einem Hashtag dementsprechend nicht besonders groß. Ganz anders sieht es bei Instagram von Facebook aus: Auch hier werden wie auf Twitter Hashtags dafür genutzt, um Bilder zu kategorisieren und Interessierten mit #instafood Beiträge über Essen, mit #selfie Selbstporträts, sowie mit #sunrise Sonnenaufgänge zu zeigen.

Wie verwende ich Hashtags?

Um einen Hashtag zu verwenden, müsst ihr das gewünschte Stichwort mit einer Raute versehen. Ein Beispiel wäre #Deutschland. Das jeweilige Netzwerk wird das Stichwort anhand der Raute erkennen und es beim veröffentlichten Beitrag als Verlinkung aktivieren. Soll der Hashtag nicht nur eine Abkürzung sein, sondern aus mehreren Wörtern bestehen, trennt man die Wörter durch Unterstriche (_), damit die Phrase weiterhin lesbar bleibt.

Leerzeichen sind bei Hashtags nicht erlaubt. Wenn es um wichtige Ereignisse oder aktuelle Themen geht, ist es wichtig, den am häufigsten verwendeten Hashtag zu wählen. Viele Veranstalter und Medien legen mittlerweile offizielle Hashtags fest, um die Suche zu erleichtern. Oft wird der entsprechende Hashtag während TV-Übertragungen in der oberen Ecke des Bildschirms eingeblendet.

Hashtags: Auch für die eigene Kategorisierung von Bedeutung

Mit Hashtags ist es nicht nur möglich, Großereignisse und TV-Events zu kategorisieren, sondern auch private Sammlungen an Tweets, Fotos und weiteren Postings einem Thema zuzuweisen. Wollen beispielsweise eure Twitter-Follower eure Essens-Postings durchstöbern, könnt ihr diese mit eurem eigenen Hashtag wie beispielsweise #nutzername_isst versehen. Ihr auch könnt Beiträge bei Instagram nach Hashtags durchsuchen.

Ein weiterer Vorteil dieser Verschlagwortung ist, dass ihr eure eigenen Beiträge so im Nachhinein durchstöbern und mit wenigen Handgriffen ein gut kategorisiertes Archiv erstellen könnt.

