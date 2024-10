Insta-Beef: Stefan Raab singt fieses Läster-Lied über Kai Pflaume

Stefan Raab startet in seiner RTL-Show „Du gewinnst hier nicht die Million!!!“ eine skurrile Instagram-Kampagne für Kai Pflaume. Mit einem spöttischen Song will er dem Moderator zu einer Million Follower verhelfen. Klingt nett, ist aber vor allem hämisch.

Raabs fragwürdige Hilfsaktion

In der vierten Folge von DGHNDMBSR nimmt sich Stefan Raab erneut Kai Pflaume vor. Der TV-Altmeister komponiert und performt den Song „Folgt dem Kai“, um Pflaumes Instagram-Follower-Zahl in die Höhe zu treiben.

Doch der musikalische Appell ist alles andere als schmeichelhaft: „Er joggt heute wie ein Champ, ansonsten fährt er Rad. Er trifft die größten Stars, doch es gibt eines, was er nicht hat ...“, spottet Raab über Pflaumes Social-Media-Aktivitäten. Was gemeint ist, singt der Chor im Hintergrund: „Und das ist so traurig! Er hat nicht mal eine Million Insta-Follower.“

Läster-Attacke als Comeback-Strategie

Raab, der seit seinem Comeback selbst fast 2,7 Millionen Instagram-Follower gesammelt hat, stellt sich nun großzügig in eine Reihe mit erfolgreichen Influencerinnen und Influencern. Er müsse nun auch „etwas zurückgeben“, erklärt er mit einem Augenzwinkern. Kai Pflaume, seit 2011 auf Instagram aktiv, hatte vor der Aktion deutlich unter einer Million Follower. Doch Raabs Unterstützung zeigt Wirkung: Am Morgen nach der Sendung lag Pflaumes Follower-Zahl bereits bei etwa 919.000, zum Zeitpunkt unserer Veröffentlichung bei 929.000.

Die Aktion reiht sich nahtlos in Raabs Comeback-Strategie ein, bei der er offenbar niemanden mit seinen Läster-Attacken verschont. Bereits in der Vorwoche hatte er seine Zuschauer aufgefordert, Pflaumes Instagram-Seite mit Kommentaren zu fluten. Pflaume reagierte darauf, indem er offenbar seinen letzten Post löschte – ein Umstand, den Raab genüsslich in der aktuellen Sendung thematisiert: „Vielleicht ist Kai Pflaume irgendwie sauer gewesen?“

Ob das Konzept aufgeht, wird sich zeigen. Nach der ersten Folge ging die Zuschauerzahl deutlich zurück, RTL sieht sie aber dennoch auf einem guten Weg (Quelle: Horizont). Sehen könnt ihr die Show auf RTL+.

