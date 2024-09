Bilder nebeneinander anordnen: So erstellt ihr eine kreative Collage

Wenn ihr Bilder zusammenfügen und aus Fotos eine Collage erstellen möchtet, stehen euch verschiedene Optionen zur Verfügung: spezielle Collagesoftware, gängige Bildbearbeitungsprogramme oder sogar einfache Grafikviewer. Wir zeigen euch die Möglichkeiten für PC und Smartphones.

Für ansprechende Collagen sind die gängigen Smartphone-Apps am besten geeignet. Für erfahrene Grafikbearbeiter eignen sich auch die gängigen Programme, wie etwa Photoshop, GIMP und Co. Wenigen ist bekannt, dass der kostenlose Grafikbetrachter IrfanView eine einfach zu nutzende Funktion hat, mit der ihr blitzschnell Fotos nebeneinandersetzen könnt.

Mit IrfanView könnt ihr Bilder bearbeiten und sogar zusammenfügen:

Mit IrfanView Bilder bearbeiten

Mit Smartphone-App Fotos zusammensetzen und Collagen erstellen

Es gibt für Android-Handys und das iPhone jede Menge Apps, mit denen ihr Collagen erstellen könnt. Viele sind kostenlos, aber werbefinanziert, andere bieten In-App-Käufe an, um vollständig zu funktionieren.



Wer es einfach mag und seine Bilder ohnehin meist in Social-Media-Apps teilt, dem wird „Layout from Instagram“ gefallen.

Layout from Instagram (© Screenshot GIGA)

Diese App ist werbefrei, kostenlos und ist intuitiv zu bedienen. Ihr öffnet in der App einfach eure Galerieansicht, markiert eure Fotos und wählt oben das Layout dazu aus. Im nächsten Schritt könnt ihr die Bilder noch austauschen und spiegeln, dann speichert ihr euer fertiges Werk und könnt es verschicken oder in den sozialen Netzwerken teilen.

Die App gibt es für Android und iPhone. Außerdem müsst ihr kein Instagram-Konto haben, um sie zu nutzen.

Layout for Instagram: Collage

UNUM — Layout for Instagram UNUM, Inc.

Fotos ganz einfach am PC zusammenfügen

Für diese Methode braucht ihr nur das Windows-Freeware-Programm IrfanView. Dabei handelt es sich um einen sehr leistungsfähigen Grafikviewer- und konverter, der auch ein paar Bearbeitungsfunktionen bietet. Dazu gehört auch das „Spezielle Einfügen“.

Bilder anordnen mit IrfanView (© Screenshot GIGA)

So könnt ihr in IrfanView Fotos zusammenstellen:

Öffnet ein beliebiges Bild in IrfanView. Drückt zuerst die Tasten Strg + A, um das gesamte Bild zu markieren. Danach die Tasten Strg + C, um es in die Zwischenablage zu übernehmen. Nun öffnet ein anderes Bild. Klickt im Menü „Bearbeiten“ unten auf „Spezielles Einfügen“ und wählt anschließend aus, an welche Stelle das Bild aus der Zwischenablage neben das aktuelle Bild gesetzt werden soll. Zur Wahl stehen das Anfügen nach rechts oder links, oben oder unten. Wenn das reicht, speichert das zusammengefügte Bild nun ab. Ansonsten markiert es wieder mit Strg + A, um es anschließend mit Strg + V in die Zwischenablage zu übernehmen und ein weiteres Bild zu öffnen.

Vorteilhaft dabei ist, dass das Bild aus der Zwischenablage automatisch an die Höhe oder Breite des aktuellen Bildes angepasst wird. Wenn ihr allerdings ein quadratisches Bild mit vier Einzelfotos zusammenfügen wollt, müsst ihr erst zwei Bilder nebeneinandersetzen und speichern. Diesen Vorgang wiederholt ihr mit den beiden anderen Bildern. Anschließend setzt ihr diese Bilder übereinander.

So erstellst du originelle Collagen mit den Grafikprogramm Gimp

Wer in seiner Grafiksoftware einigermaßen fit ist, kann dort auch Collagen anfertigen und Bilder zusammenfügen. Das ist allerdings die komplizierteste der drei Methoden. Wir zeigen euch, wie es mit Gimp funktioniert.

Collage erstellen mit Gimp (© Screenshot GIGA)

So funktioniert das ganze mit Gimp:

Zuerst erstellt ihr ein neues Bild, etwa in den Maßen des endgültigen Bildes. Dabei ist es gut, vorher schon genau zu wissen, welche Maße die Ausgangsbilder haben.

Dann öffnet ihr die weiteren Bilder und kopiert sie nacheinander in die Zwischenablage.

Wechselt dabei jedes Mal zu eurem leeren Bild und fügt nach und nach die Bilder aus der Zwischenablage als neue Ebene ein.

Positioniert die einzelnen Teile der Collage, um am Ende alles als ein zusammengesetztes Bild zu speichern.

Es gibt auch noch andere Methoden, bei denen ihr zum Beispiel auf eurer Arbeitsfläche eine Auswahl markiert und dann die anderen Bilder in die Auswahl einfügt. Wenn es dabei eine Größenänderung gibt, müsst ihr die Bilder noch anpassen.

