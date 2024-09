Huawei macht Traum wahr: Einzigartiges Smartphone kommt nach Europa

Huawei ist mit dem Mate XT eine echte Überraschung gelungen. Das chinesische Unternehmen hat das weltweit erste doppelt faltbare Smartphone vorgestellt und für riesige Begeisterung im Heimatland gesorgt. Die Vorbestellungen sollen in die Millionen gehen. Jetzt wurde bekannt, dass Huawei das Handy nicht nur in China anbieten könnte.

Huawei Mate XT soll nach Europa und Asien kommen

Huawei hat mit dem Mate XT ein echtes Zeichen gesetzt. Obwohl das chinesische Unternehmen seit 2019 unter einem US-Bann steht und keinen Zugriff auf bestimmte Technologien hat, konnte es das weltweit erste doppelt faltbare Smartphone entwickeln und auf den Markt bringen. Laut GSMArea soll das einzigartige Gerät bereits im 1. Quartal 2025 außerhalb Chinas angeboten werden.

Ob das wirklich realistisch ist, wird man abwarten müssen. Huawei soll nämlich Millionen von Bestellungen für das Mate XT erhalten haben und dürfte zunächst sicherstellen wollen, dass die Kundinnen und Kunden in China versorgt sind. Da es sich um ein komplett neues Gerät handelt, ist auch nicht bekannt, wie gut die Produktion ausgebaut ist. Mit einem so riesigen Erfolg dürfte Huawei vermutlich selbst nicht gerechnet haben.

Wenn das Mate XT nach Europa kommt, wird es zudem einige Einschränkungen bei der Software und Hardware geben. So sind keine Google-Dienste und -Apps vorinstalliert. Außerdem dürfte das chinesische 5G-Modem keine 5G-Netze in Europa unterstützen. Ob das bis zum Launch noch geändert werden kann, bleibt offen.

Huawei Mate XT wird richtig teuer

Und selbst wenn euch die oben genannten Nachteile nicht abschrecken, dann dürfte das der Preis machen. Das Mate XT kostet in China bereits umgerechnet 2.500 Euro. In Europa dürften es 3.500 Euro sein. Dafür würdet ihr aber auch ein Gerät bekommen, das sonst vermutlich niemand in eurem Freundes oder Bekanntenkreis besitzt. Sobald weitere Informationen zum Start in Europa auftauchen, werden wir euch informieren.

Xiaomi soll im Übrigen ein ähnliches Smartphone planen. Das könnte ohne Einschränkungen kommen. Im Video könnt ihr euch das Huawei Mate XT anschauen:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

