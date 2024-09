Xiaomi macht es wirklich: Spektakuläres Smartphone kommt nach Deutschland

Xiaomi hat sich mittlerweile zum zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt hochgearbeitet. Dabei hat das chinesische Unternehmen die spannendsten Modelle noch gar nicht nach Europa gebracht. Das ändert sich jetzt, wie der Xiaomi-Chef höchstpersönlich angekündigt hat.

Xiaomi bringt Mix Flip nach Deutschland

Xiaomi gehört zu den wenigen Smartphone-Herstellern, die zwar seit Jahren faltbare Geräte entwickeln und in China verkaufen, diese aber nicht nach Europa bringen. Das war verständlich, denn bisher handelte es sich um Geräte, die dem Galaxy Z Fold ähneln und sich sowieso nicht so gut verkaufen. Mit dem Mix Flip hat Xiaomi erstmals ein Klapp-Handy vorgestellt und genau dieses soll nach Europa kommen.

Xiaomi-CEO Lei Jun hat vor einiger Zeit auf X (ehemals Twitter) eine Umfrage gestartet. Er wollte wissen, ob die Xiaomi-Fans das Mix Flip auch in ihrem Land haben wollen. Fast 79 Prozent wollten das und jetzt wird es Realität. Der Xiaomi-Chef hat nämlich bestätigt, dass das spektakuläre Falt-Handy global und somit in Deutschland auf den Markt kommt:

Laut GSMArena soll der Preis für das Xiaomi Mix Flip in Europa bei 1.300 Euro liegen. Das wären 100 Euro mehr als für das Galaxy Z Flip 6 zum Marktstart vor einigen Wochen. Einfach wird es Xiaomi also nicht haben.

Xiaomi Mix Flip macht einiges besser

Xiaomi Mix Flip vorgestellt

Optisch und technisch gesehen sticht das Xiaomi Mix Flip das Samsung Galaxy Z Flip 6 an vielen Stellen aus. Ihr bekommt ein riesiges Außendisplay, auf dem viel mehr ausgeführt werden kann, einen deutlich größeren Akku, schnellere Ladefunktion und aktuelle Kamerasensoren. Dafür ist das Handy nicht wasserdicht. Oben im Video könnt ihr euch das Smartphone anschauen.

Es wird also spannend sein zu sehen, wie Xiaomi das Klapp-Handy hierzulande vermarktet und was die Software wirklich kann. Bisher gab es in Europa noch keine faltbaren Smartphones von Xiaomi zu kaufen, sodass die Softwareanpassungen auch ein interessantes Thema werden.