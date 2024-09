Galaxy S25, Plus & Ultra: Samsung spart sich wichtiges Upgrade

Samsung wird seine Galaxy-S25-Smartphones zwar erst Anfang 2025 offiziell vorstellen, doch schon jetzt tauchen sehr konkrete Informationen zur Ausstattung auf. Darunter auch die Größe der Akkus, die im Vergleich zu den aktuellen Modellen keinen Fortschritt machen sollen. Samsung hält an der bisherigen Strategie fest.

Samsung hält bei Galaxy-S25-Modellen am alten Akku fest

Wer die Hoffnung hatte, dass Samsung bei den kommenden Galaxy-S25-Smartphones die Akkus im Vergleich zu den Vorgängern vergrößert, der dürfte jetzt enttäuscht sein. Laut einer zuverlässigen Quelle werden sich die Energiespeicher bei allen drei Modellen überhaupt nicht verändern. Es bleibt bei den Kapazitäten, die schon bei den Galaxy-S24-Smartphones zum Einsatz kamen:

Dafür sollen die Handys jeweils um 0,4 Millimeter dünner werden. Auch bei der Ladegeschwindigkeit soll sich nichts tun. Das Galaxy S25 wird weiterhin mit langsamen 25 Watt laden, während das S25 Plus und S25 Ultra mit schnellerem Ladegerät eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Watt erreichen.

Anzeige

Die Akkulaufzeit der kommenden Galaxy-S25-Modelle könnte nur steigen, wenn Samsung die Energieeffizienz des Displays und Chips verbessern kann. Die Auswirkungen im Alltag dürften jedoch minimal sein. Aktuell solltet ihr damit rechnen, dass sich im Hinblick auf die Laufzeit nichts tut.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 Ultra mit neuem Design

Während sich im Inneren des Galaxy S25 Ultra wohl nicht viel verändern wird, soll Samsung das nächste Top-Handy optisch so stark überarbeiten, wie seit Jahren nicht mehr. Es soll nicht mehr so eckig sein, sondern abgerundet an den Kanten. Dafür soll der Rahmen wie beim iPhone sehr gerade verlaufen und dem Apple-Handy ähneln.

Anzeige

Vorgestellt werden die neuen Samsung-Smartphones Anfang 2025. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die bisher geleakten Informationen der Wahrheit entsprechen.

Samsung Galaxy: So habt ihr länger was vom Akku Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.