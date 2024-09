Huawei zieht bei neuem Smartphone ein Ass aus dem Ärmel

Huawei hat die Smartphone-Welt erschüttert, als das chinesische Unternehmen plötzlich wieder einen eigenen Kirin-Chip mit 5G-Modem zur Verfügung hatte. Nun soll eine neue Generation eingeführt werden, die es richtig in sich haben soll.

Huawei soll neuen Chip mit 5G bringen

Als Huawei das Mate 60 Pro mit Kirin-Chip und 5G-Modem vorgestellt hat, hat sich selbst die US-Regierung gewundert, wie die Chinesen das geschafft haben. Sie stehen nämlich seit 2019 unter einem US-Bann. Tatsächlich wurden die Technologien einfach selbst entwickelt und so geht es weiter. Laut neuesten Informationen soll Huawei die Mate-70-Serie mit einem brandneuen Chip auf den Markt bringen.

Der neue Kirin-Chip soll wieder über ein integriertes 5G-Modem verfügen, sodass bei der Hardware keine Nachteile zu befürchten sind. Zudem soll die Leistung deutlich steigen, sodass Huawei-Handys besser mit den Chips von Qualcomm mithalten können (Quelle: HuaweiCentral). Genaue Details zur technischen Ausstattung und der Leistung sind nicht durchgesickert. Huawei hält die Chip-Entwicklung sehr geheim, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen und wieder angreifbar zu werden.

Stattdessen stellt das Unternehmen einfach neue Entwicklungen direkt in Produkten vor. Teilweise werden die technischen Daten auch gar nicht verraten. Es wird also spannend sein zu sehen, wie leistungsstark der Kirin-Chip im Vergleich zu Qualcomm, Samsung und MediaTek wirklich wird.

Huawei Mate XT stellt Konkurrenz in den Schatten

Während Huawei bei den Chips eher am Aufholen ist, was die Entwicklung und Leistung betrifft, hat das Unternehmen mit dem Mate XT neue Maßstäbe bei Falt-Smartphones gesetzt. Huawei hat nämlich das erste doppelt faltbare Gerät gebaut, von dem die Konkurrenz bisher nur geträumt hat. Es ist zwar unglaublich teuer, zeigt aber auch, was das chinesische Unternehmen drauf hat. Im nachfolgenden Video könnt ihr euch das einzigartige Smartphone anschauen.

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

