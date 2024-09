Xiaomi-Fans aufgepasst: Am 26. September gibt's neue Preis-Leistungs-Kracher

Xiaomi hat zu Beginn des Jahres mit dem Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra zwei spannende Smartphones vorgestellt, die preislich aber sehr hoch angesiedelt waren. Wie jedes Jahr, wird im Herbst eine günstigere T-Serie nachgelegt. Dieses Mal gibt es auch wieder ein Pro-Modell und ganz anständige Preise für die Ausstattung.

Xiaomi 14T und 14T Pro stehen vor der Tür

Xiaomi wird schon in Kürze neue Oberklasse-Smartphones vorstellen. Nach dem Xiaomi 14 und 14 Ultra kommen nun 14T und 14T Pro. Am 26. September 2024 wird die offizielle Präsentation in Berlin stattfinden. Heißt also, dass die neuen Modelle auch direkt in Deutschland angeboten werden.

Während Xiaomi offiziell nur das Datum in den sozialen Medien teilt, hat WinFuture bereits Bilder und technische Daten veröffentlicht.

So sieht das Xiaomi 14T Pro aus. (© Xiaomi/WinFuture)

Das Pro-Modell wird mit einem 6,67-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet sein, das mit bis zu 144 Hz arbeitet und bis zu 4.000 Nits hell werden kann. Es ist der Dimensity 9300+ von MediaTek verbaut und es gibt 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Dazu Leica-Kameras mit 50 MP und einen 5.000-mAh-Akku, der per Kabel mit 120 Watt und kabellos mit 50 Watt aufgeladen werden kann.

Das Xiaomi 14T ist etwas bunter. (© Xiaomi/WinFuture)

Technisch ist das Xiaomi 14T fast identisch zum 14T Pro. Es gibt jedoch einen schwächeren Dimensity 8300 Ultra und eine andere Kamera. Das Leica-Branding gibt es aber auch hier. Zudem lässt sich der 5.000-mAh-Akku mit 67 Watt langsamer laden. Dafür bekommt ihr bei dem Modell auch eine texturierte Rückseite, wenn ihr so etwas gut findet.

Xiaomi 14T (Pro) sollen vergünstigt starten

Xiaomi soll das 14T zum Preis von 699 Euro und 14T Pro für 899 Euro anbieten. Laut WinFuture soll es zum Start jedoch direkt einen Rabatt geben. Wenn euch die normalen Xiaomi-14-Modelle also zu teuer sind, könnten die T-Modelle eine interessante Alternative sein. Am 26. September erfahrt ihr alle Details.