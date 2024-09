Apple Watch abgestürzt: Es gibt einen neuen Smartwatch-King

Eigentlich führt Apple das Smartwatch-Geschäft mit der Apple Watch seit Jahren an. Im 2. Quartal 2024 hat sich das geändert. Plötzlich sinkt das Interesse an der Uhr. Stattdessen greifen deutlich mehr Menschen zu Smartwatches von Huawei und Xiaomi. Wird es Zeit für ein neues Apple-Watch-Design?

Apple muss Smartwatch-Thron abgeben

Wer ein iPhone hat, kauft sich oft auch eine Apple Watch. Ohne Apple-Handy funktioniert die Smartwatch gar nicht. Bei anderen Herstellern sieht das anders aus. Die sind deutlich offener und das zahlt sich wohl auch. Apple ist nämlich nicht mehr der größte Smartwatch-Hersteller. Im 2. Quartal hat Apple laut IDC 11,8 Prozent verloren und landet nur noch auf dem dritten Rang.

An erster Stelle ist nun Huawei zu finden. Das chinesische Unternehmen verkauft seit Jahren Smartwatches und schafft es immer wieder, seinen Marktanteil zu steigern. Im Vergleich zum 2. Quartal 2023 ist laut IDC ein Anstieg von satten 42,1 Prozent zu verzeichnen. Damit holt sich Huawei mit Abstand den ersten Platz. Xiaomi legt auch 17,5 Prozent zu und überholt Apple ebenfalls.

Apple ist laut IDC nicht mehr der größte Smartwatch-Hersteller. (© IDC)

Samsung findet sich mit einem Wachstum von 28,4 Prozent auf dem vierten Platz wieder. BBK landet mit einem Wachstum von 29,3 Prozent auf dem fünften Platz. In den Top 5 hat Apple als einziges Unternehmen verloren.

Apple Watch in der Statistik im Nachteil

Apple bietet nur hochpreisige Smartwatches an, während Huawei, Xiaomi und Samsung auch andere Geräte verkaufen. Genau die hat IDC hier mitgezählt. Eine Smartwatch, die eigentlich ein Fitness-Tracker ist, gehört hier auch rein. Würde man diese Geräte nicht mit einbeziehen, bleibt Apple weiterhin an der Spitze. Solche günstigen Produkte bietet Apple gar nicht an.

Trotzdem ist der Rückgang ein Warnzeichen. Vielleicht sollte das Unternehmen über ein neues Design für die Apple Watch nachdenken. Erwartet wird dieses schon seit einigen Jahren. Apple hat es bisher aber noch nicht umgesetzt.

