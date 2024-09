Galaxy S24 FE: Buntes Geheimnis um Samsung-Handy gelüftet

Die Fan-Edition des Galaxy S24 von Samsung nimmt langsam Gestalt an. Kurz vor der erwarteten Präsentation sind nun weitere Details zum Galaxy S24 FE durchgesickert. Ein Leak zeigt nicht nur die Farben des Handys, sondern verrät auch Informationen zum Akku.

Samsung Galaxy S24 FE: Leak verrät Farben

Im Oktober will Samsung vermutlich das Galaxy S24 FE vorstellen. Kurz vor der erwarteten Ankündigung sind nun Bilder und technische Details des neuen Fan-Edition-Smartphones durchgesickert. Demnach soll das Galaxy S24 FE in vier Farben auf den Markt kommen – und manche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger bieten.



Besonders auffällig ist das größere Display. Hatte das Galaxy S23 FE noch einen 6,4 Zoll großen Bildschirm, soll das Galaxy S24 FE nun mit einem 6,7 Zoll großen Display ausgestattet sein. Damit nähert sich das Handy in der Größe dem Galaxy S24 Plus an. Der flachere Rahmen verleiht dem Smartphone zudem einen etwas moderneren Look. Große optische Experimente sucht man beim Galaxy S24 FE allerdings vergeblich.

Dem Leak zufolge wird das Handy in den Farben Blau, Graphit, Grün und Gelb erscheinen (Quelle: Android Headlines). Letztlich dürfte sich Samsung aber für etwas interessanter klingende Namen entscheiden. Ob wirklich alle Varianten weltweit angeboten werden, lässt sich noch nicht sagen.

So soll das Samsung Galaxy S24 FE aussehen (© Android Headlines)

Galaxy S24 FE: Akku mit 4.565 mAh

Der Akku des Galaxy S24 FE soll eine Kapazität von 4.565 mAh haben. Drahtloses Laden unterstützt das Handy dem Leak zufolge weiterhin nur mit maximal 15 Watt. Das entspricht dem Niveau des Vorgängers. Auch beim kabelgebundenen Laden scheint es keinen Fortschritt zu geben. Es bleibt wohl bei den bekannten 25 Watt Ladeleistung. Damit lädt das Galaxy S24 FE deutlich langsamer als viele Konkurrenzmodelle. Gerade in der gehobenen Mittelklasse sind 65 Watt und mehr keine Seltenheit mehr.



Im Video: Das halten wir vom Galaxy S24.

