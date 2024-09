Samsung kann es also doch: Neues Smartphone ist der Beweis

Samsung hat mit dem Galaxy Z Fold 6 sein neuestes Falt-Smartphone auf den Markt gebracht. Ein großer Schritt im Vergleich zum Vorgänger war das nicht wirklich. Nun soll mit der Special Edition eine Version kommen, die das Galaxy Z Fold 6 in den Schatten stellt. Einen kleinen Haken gibt es aber.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition aufgetaucht

Samsung baut seit einigen Jahren Falt-Handys und verfolgt damit eine klare Linie. Das Galaxy Z Flip ist günstiger und für die Massen, das Galaxy Z Fold deutlich teurer und eher für professionelle Nutzerinnen und Nutzer. Doch wirklich gut kommt das neue Galaxy Z Fold 6 nicht an. Das liegt wohl auch daran, dass die Konkurrenz deutlich überzeugendere Produkte anbietet und Samsung ein wenig abhängt. Dabei zeigt die nun aufgetauchte Special Edition, dass Samsung es besser kann (Quelle: AndroidHeadlines).

Anzeige

So soll das Samsung Galaxy Z Fold Special Edition aussehen. (© AndroidHeadlines)

Im Vergleich zum Galaxy Z Fold 6 soll die Special Edition noch einmal deutlich dünner sein und mit der Konkurrenz, die extrem dünne Falt-Handys baut, besser mithalten können. Es wirkt insgesamt auch etwas hochwertiger mit der gebürsteten Metalloptik, kantiger und die Kamera steht ordentlich heraus. Laut früheren Gerüchten soll dort wie im Galaxy S24 Ultra eine 200-MP-Kamera verbaut sein.

Anzeige

Genau so ein Smartphone hätte das Galaxy Z Fold 6 sein müssen. Extrem hochwertig, super dünn und mit der besten Kamera, die ein Falt-Handy zu bieten hat. Dann wäre das Interesse an dem Gerät wohl auch höher. Der Preis von mindestens 1.999 Euro würde die Ausstattung in jedem Fall rechtfertigen (bei Samsung anschauen).

Wann erscheint das Samsung Galaxy Z Fold Special Edition?

Erwartet wird die Präsentation des Samsung Galaxy Z Fold Special Edition noch im September 2024. Die Verfügbarkeit soll aber auf einige Märkte beschränkt sein. Es ist also nicht bekannt, ob Deutschland die Special Edition bekommt. Vielleicht müsst ihr euch mit dem Galaxy Z Fold 6 begnügen:

Das BESTE Handy für Unterhaltung und Produktivität? Samsung Galaxy Z Fold 6 im Test Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.