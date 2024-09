Samsung legt los: Galaxy S24 Ultra erhält längst überfälliges Software-Update

Wenn ihr ein Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra besitzt, dann könnt ihr euch freuen. Samsung hat nicht nur damit begonnen, das September-Update für die neuen Smartphones zu verteilen, sondern auch One UI 6.1.1. Die Erwartungen an dieses große Update vor Android 15 sind riesig.

Samsung bringt Galaxy-S24-Handys auf den neuesten Stand

Samsung arbeitet bereits längere Zeit an größeren Software-Updates für die Galaxy-S24-Modelle. Schon seit dem Marktstart wird beispielsweise für das Galaxy S24 Ultra ein riesiges Kamera-Update erwartet. Laut der Gerüchteküche soll dies mit One UI 6.1.1 oder One UI 7 umgesetzt werden. Ersteres Update kommt nun bei Besitzerinnen und Besitzern der Handys in Südkorea an (Quelle: SamMobile). Bald dürfte es auch in Deutschland losgehen.

Anzeige

Das neue Software-Update ist dabei mit 2,8 GB riesig. Kein Wunder, denn es steckt auch viel drin. Dazu gehören alle Neuerungen, die mit den Falt-Handys von Samsung und One UI 6.1.1 eingeführt wurden. Außerdem alle Änderungen, die das September-Update zu bieten hat.

Die große Frage ist nur, ob die Kamera des Galaxy S24 Ultras mit diesem Update wirklich verbessert wird oder ob ihr bis One UI 7 warten müsst. Es steht bisher nur der typische Changelog von Samsung zur Verfügung. Darin werden viele Verbesserungen an den KI-Funktionen, das Schließen von Sicherheitslücken und die Optimierung des Systems bestätigt. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Kamera angefasst wurde.

Anzeige

Samsung Galaxy S24 bereits für Android 15

Für Samsung ist das Update auf One UI 6.1.1 auch noch an anderer Stelle wichtig. Es bildet die Grundlage für Android 15. Google hat die neue Version des Betriebssystems endlich fertiggestellt und jetzt könnte auch Samsung mit dem Beta-Test beginnen. Wie schnell dieser umgesetzt wird, ist aber nicht bekannt. Klar ist nur, dass der Weg für Android 15 jetzt frei wäre. Sobald sich in die Richtung etwas tut, werden wir euch informieren.

So einfach könnt ihr den Akku eures Samsung-Handys schützen:

Samsung Galaxy: So habt ihr länger was vom Akku Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.