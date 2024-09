Google Maps schmiert ab: So könnt ihr das Problem auf eurem Android-Handy lösen

Google Maps gehört für viele von euch zu den absoluten Standard-Apps. Sie muss also immer funktionieren, denn ihr öffnet sie nur, wenn ihr sie auch wirklich braucht. Aktuell sorgt Google Maps auf Android-Handys für Probleme, doch es gibt eine einfache Lösung dafür.

Google Maps stürzt ab

Das Problem mit Google Maps betrifft aktuell wohl nur die allerneueste Version. Wenn ihr die App also kürzlich aktualisiert habt oder Google Maps sich selbst auf den neuesten Stand gebracht hat, dann könnte euch genau dieses Problem mit den Abstürzen betreffen. Ausgelöst wird der Fehler aber wohl nur auf Handys mit Android 14 und Android 15. Es handelt sich nicht um Google Maps in der Beta-Version, sondern um die allgemein verfügbare Ausführung – was den Fehler so nervig macht (Quelle: AndroidAuthority).

Seid ihr also davon betroffen, dass sich Google Maps auf eurem Android-Handy einfach so schließt, obwohl ihr die App nutzen wollt, dann müsst ihr die neueste Version wieder deinstallieren. Dazu müsst ihr die App nicht löschen, sondern in den App-Einstellungen von Google Maps nur die letzte Aktualisierung rückgängig machen.

Auf dem Pixel 9 Pro XL sieht das so aus:

Ihr könnt das fehlerhafte Update von Google Maps einfach deinstallieren. (© GIGA)

Ist das Problem mit Google Maps bei euch vorhanden, könnt ihr so versuchen, es zu lösen. Zumindest bis Google eine neue Version zur Verfügung stellt, die fehlerfrei unter Android 14 und Android 15 läuft.

Google Maps macht nicht überall Probleme

Wie immer bei solchen Fehlern sind nicht alle Nutzerinnen und Nutzer von Google Maps unter Android betroffen. Ich zum Beispiel nutze die neueste Version auf dem Pixel 9 Pro XL und habe keine Probleme. Google Maps läuft ganz normal. Doch das Problem ist vorhanden, denn viele Nutzern haben es gemeldet und müssen nun auf diesen Trick ausweichen.

Google Maps: Neue immersive Ansicht vorgestellt

