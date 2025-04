Android 15 steckt fest: Google hat ein riesiges Problem

Seit über einem halben Jahr ist Android 15 verfügbar. Die Verteilung läuft aber äußerst schleppend, wie viele Smartphone-Nutzer bestätigen können. Nach wie vor geben ältere Versionen des mobilen Betriebssystems den Ton an.

Google: Android 15 kommt nur langsam an

Laut der neuesten Android-Verteilungsstatistik von Google ist Android 15 auf gerade einmal 4,5 Prozent aller Geräte zu finden. Obwohl die Version des mobilen Betriebssystems bereits im September 2024 veröffentlicht wurde, ist sie bisher kaum bei den Nutzern angekommen (Quelle: 9to5Google).

Ältere Versionen sind wesentlich weiter verbreitet: Android 14 liegt mit 27,4 Prozent deutlich an der Spitze. Es folgen Android 13 mit 16,8 Prozent, Android 11 mit 15,9 Prozent und Android 12 mit 12,8 Prozent. Auch Android 10 ist mit 10,2 Prozent noch stark vertreten. Zusammen machen diese Versionen den Großteil aller genutzten Android-Systeme aus – trotz teilweise veralteter Funktionen und Sicherheitsrisiken.

Auch Android 9 Pie und 8 Oreo finden sich weiterhin auf Millionen von Geräten. Selbst Android 6 Marshmallow taucht mit 0,7 Prozent noch in der offiziellen Statistik auf. Das Update-Tempo bleibt also langsam. Die Vielfalt an Herstellern, Geräten und Benutzeroberflächen erschwert schnelle System-Updates erheblich. Dieses Problem ist nicht neu, hat sich aber in den letzten Jahren kaum verbessert, wie die neuen Zahlen klar belegen.

Ein Grund für die geringe Verbreitung von Android15 ist bei Samsung zu finden. Viele Nutzer müssen sich noch gedulden, denn das Android-Schwergewicht hat gerade erst mit dem Vertrieb seiner neuen One-UI-Version begonnen:

Android 16 steht schon in den Startlöchern

Während Android 15 kaum Fuß fasst, kündigt sich bereits die nächste Version an. Android 16 soll im Juni 2025 zunächst auf Pixel-Handys starten. Für viele Nutzer beginnt damit der gleiche Zyklus von Neuankündigung, langem Warten und der Hoffnung, dass ihr Smartphone überhaupt noch unterstützt wird.

Im Video: Das hat sich bei Android 15 alles geändert.

