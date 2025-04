iOS 19: Apple schnappt sich geniales Samsung-Feature fürs iPhone

Die Galaxy-Smartphones von Samsung können etwas, da mussten Apples iPhones bislang passen. Doch mit iOS 19 soll sich das endlich ändern. Das heiße Gerücht: Der Stage Manager, bekannt vom iPad und inspiriert von Samsungs DeX, könnte nun auch aufs iPhone kommen. Doch es gibt eine wichtige Voraussetzung dafür.

À la Samsung DeX: iOS 19 macht aus dem iPhone eine Workstation

Dem bekannten und meist gut informierten Leaker Majin Bu zufolge plant Apple, dem iPhone mit iOS 19 den vom iPad bekannten Stage Manager zu spendieren (Quelle: Majin Bu).

Zur Einordnung: Der Stage Manager ermöglicht es, mehrere Apps gleichzeitig in frei verschiebbaren Fenstern zu nutzen – fast wie auf einem echten Desktop. Bislang war dieses Feature modernen iPads vorbehalten. Mit iOS 19 könnte es erstmals auch auf dem iPhone verfügbar sein – vorausgesetzt, das Gerät ist mit einem externen Bildschirm verbunden. Das würde das Multitasking auf dem iPhone revolutionieren und es näher an die Desktop-ähnliche Funktionalität von Samsungs DeX bringen, das seit Jahren ein produktiveres Arbeiten mit dem Smartphone ermöglicht.

Allerdings sollte man vom Stage Manager auf dem iPhone keine vollständige Kopie der iPad-Version erwarten – laut Insiderinformationen soll es mehr Einschränkungen geben. Und noch eine nicht unwichtige Bedingung: Nur iPhones mit einem USB-C-Anschluss werden das Feature nutzen können, also alle Modelle ab dem iPhone 15. Zwar lassen sich auch ältere iPhones mit Lightning- oder USB-C-Anschluss schon heute mit einem externen Display verbinden, bisher jedoch nur zur einfachen Bildschirmspiegelung. Modelle mit USB-C-Port dürften mit iOS 19 erstmals deutlich mehr Möglichkeiten erhalten.

iPadOS 19: Das iPad wird immer mehr zum Mac

Parallel zu iOS 19 arbeitet Apple im Hintergrund auch an iPadOS 19. Auch dazu gibt es frische Informationen vom Insider. Wird ein iPad mit iPadOS 19 an ein Magic Keyboard gekoppelt, erscheint auf dem Display eine Menüleiste, die stark an macOS erinnert. Die Grenzen zwischen Mac und iPad verwischen damit zusehends – das dürfte vor allem die Produktivität der Nutzerinnen und Nutzer weiter steigern.

Erstmals zu Gesicht bekommen wir iOS 19 und iPadOS 19 am 9. Juni 2025, wenn Apple im Rahmen der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC zur Keynote lädt. Direkt im Anschluss dürften Entwickler Zugriff auf die ersten Testversionen erhalten. Die finalen Updates werden – wie gewohnt – im September erwartet.

Samsungs „Desktop Experience“ – kurz Dex – erklärt:

