Bezahlen mit dem iPhone: So geht es auch ohne Apple Pay

Ab September können Volksbank-Kunden in Deutschland per iPhone bezahlen – und das ganz ohne Apple Pay. Möglich macht das eine neue Funktion in der hauseigenen Banking-App, die direkt auf die NFC-Schnittstelle zugreift. Apple wird dabei einfach umgangen.

iPhone: Volksbanken umgehen Apple Pay

Bezahlen mit dem iPhone wird deutlich unabhängiger: Ab dem 5. September 2025 soll die Girocard (früher als EC-Karte bekannt) direkt über die Volksbank-App auf iPhones funktionieren. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Bank über Atruvia angebunden ist – das ist der zentrale IT-Dienstleister der Genossenschaftsbanken.

Der Branchenverband BVR hat bereits bestätigt, dass erste Tests erfolgreich verlaufen sind. Dabei habe es sich um die erste Girocard-Zahlung auf einem iPhone ohne Apple Pay in Europa gehandelt.

Laut BVR nähert sich die Bankengruppe damit einer eigenen, unabhängigen iPhone-Bezahllösung. Ganz ohne Apple Wallet, Apple Pay oder Face ID, dafür mit direkter Integration der Girocard. Im Juni 2024 hatte der Verbund das Projekt erstmals vorgestellt (Quelle: Handelsblatt).

Hintergrund des Projekts ist die zunehmende Kritik an der Dominanz US-Zahlungsanbietern wie Apple, Paypal, Visa und Mastercard im europäischen Zahlungsverkehr. EU-weit besteht seit Inkrafttreten des Digital Markets Act die Pflicht, wichtige Schnittstellen wie NFC für Drittanbieter zu öffnen.

Volksbanken: Weniger komfortabel als Apple Pay

Aus Nutzersicht entsteht zwar eine oft gewünschte Alternative zu Apples Bezahllösung, die mehr Kontrolle verspricht, aber in puncto Komfort und Flexibilität noch hinter Apple Pay zurückbleibt. Einschränkend bleibt, dass es sich bei der Girocard um eine deutsche Insellösung handelt. Wer viel im Ausland unterwegs ist, kann mit der Karte auch mal an Grenzen stoßen. Apple Pay hingegen funktioniert weltweit, ob im Online-Handel oder an physischen Terminals.

