Für 17,99 Euro bei Amazon: Der perfekte Begleiter für alle, die ein iPhone haben

Schlüssel? Check. Handy? Check. Doch wo ist schon wieder das Portemonnaie? Wer sich diese Frage regelmäßig stellt, findet jetzt bei Amazon die passende Lösung: Eine AirTag-Alternative im praktischen Kreditkartenformat. Einfach ins Portemonnaie legen – und Schluss mit hektischem Suchen.

Die Suche nach der verlegten Brieftasche kann schnell in Stress ausarten. Der Finder Slim von Markenhersteller Ugreen bietet hier eine elegante Lösung: Mit einer Dicke von nur 1,7 Millimetern – vergleichbar mit einem Ein-Cent-Stück – lässt sich der Apple-zertifizierte Tracker für 17,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) direkt in der Brieftasche verstauen. Prime-Mitglieder müssen auch keine Versandkosten zahlen.

Für wen lohnt sich der Karten-Tracker bei Amazon?

Geschäftsreisende, die häufig unterwegs und viel Wert auf die Sicherheit von Wertsachen legen

Vergessliche, die gerne mal ihr Portemonnaie verlegen

Android-Nutzer, da die Karte nur mit dem iPhone kompatibel ist

AirTag-Alternative In Kartenform fürs Portemonnaie, kompatibel mit Apples "Find My"-Netzwerk. Staub- und wassergeschützt nach IP68. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2025 16:51 Uhr

Der Finder Slim integriert sich nahtlos in Apples "Find My"-Netzwerk. Die Einrichtung erfolgt ohne zusätzliche App-Installation direkt über die vorinstallierte "Find My"-App. Ein besonderes Highlight ist die Ladefunktion: Eine Akkuladung hält bis zu 12 Monate durch, der Ladestand lässt sich jederzeit in der App überprüfen. Der integrierte Summer erreicht eine Lautstärke von bis zu 80 Dezibel – vergleichbar mit einem Wecker – und erleichtert das Auffinden verlegter Gegenstände auch in größeren Wohnungen.

Ein weiteres Highlight ist die IP68-Zertifizierung des Trackers. Diese robuste Bauweise macht den Finder Slim resistent gegen Staub und ermöglicht ein kurzzeitiges Untertauchen in bis zu 1,5 Meter tiefem Wasser. Das bedeutet: Selbst wenn die Brieftasche samt Tracker versehentlich in eine Pfütze fällt oder im Regen landet, bleibt die Funktionalität erhalten. Diese Widerstandsfähigkeit macht den Tracker zu einem verlässlichen Begleiter bei allen Wetterbedingungen.

Mit 4 von 5 Sternen erhält der Finder Slim ein überwiegend positives Echo bei Amazon. Gelobt wird etwa das kompakte, schlanke Design und die Kompatibilität zu Apples Find-My-Netzwerk. Das erste Einschalten gestaltete sich bei manchen Käufern aber etwas schwierig.

