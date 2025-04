iPhone-Update naht: Dieses Datum sollten sich Apple-Fans rot im Kalender anstreichen

Bei Apple steht das Update-Rad nicht still – und so ist es kaum verwunderlich, dass mit iOS 18.5 bereits das nächste größere Systemupdate fürs iPhone vor der Tür steht. Die Frage ist nur: Wann gibt Apple die Aktualisierung frei? Ein mögliches Datum macht nun die Runde. Doch was bringt iOS 18.5 überhaupt?

Apple braucht nicht mehr lange fürs nächste iPhone-Update

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Apple überraschend mit iOS 18.4.1 ein wichtiges Notfall-Update – Sicherheitslücken müssen schließlich so schnell wie möglich geschlossen werden. Doch auch regulär können Nutzerinnen und Nutzer schon bald mit einem weiteren Service-Update rechnen.

Derzeit befindet sich iOS 18.5 bei Apple in Entwicklung und die dritte Betaversion ist bereits seit einigen Tagen im Umlauf. Doch wann ist mit der finalen Version zu rechnen? Ausgehend von den bisherigen Veröffentlichungsterminen früherer x.5-Versionen wagen die Kolleginnen und Kollegen von MacRumors eine Prognose (Quelle: MacRumors).

Die meisten dieser x.5-Updates erschienen bisher Mitte Mai – etwa iOS 17.5 am 13. Mai 2024, iOS 16.5 am 18. Mai 2023 oder iOS 15.5 am 16. Mai 2022. Für die Autorinnen und Autoren sticht deshalb ein Termin besonders hervor: „… die Woche des 12. Mai ist also eine solide Schätzung, obwohl auch die Woche des 19. Mai eine Möglichkeit ist.“

Da iOS 18.5 nur wenige Neuerungen mitbringt, gehen die MacRumors-Redakteure davon aus, dass Apple nicht mehr viele weitere Betaversionen veröffentlichen wird. Montag, 12. Mai 2025, klingt auch für uns ziemlich plausibel.

Weniger Neuerungen in iOS 18.5

Was steckt eigentlich im kommenden Update? iOS 18.5 bringt vor allem kleinere Verbesserungen wie direkt in der Mail-App einstellbare Kontaktfotos und Gruppierungsoptionen sowie eine übersichtlichere Anzeige der AppleCare-Informationen in den Einstellungen.

Kein Vergleich zum vorherigen iOS 18.4, das „Apple Intelligence“ endlich nach Deutschland beziehungsweise Europa brachte – und damit zu einem der größten und wichtigsten Updates der letzten Zeit zählt.

iOS 18 feierte Premiere im Herbst letzten Jahres:

