iOS 18.4: Apple veröffentlicht Beta – darauf haben deutsche iPhone-Nutzer gewartet

Apple hat sich Zeit gelassen, doch ab sofort können Entwickler eine erste Vorabversion von iOS 18.4 fürs iPhone und iPadOS 18.4 fürs iPad ausgiebig testen. Das nächste größere Service-Update bietet vor allem eine zentrale Neuheit für deutsche Nutzerinnen und Nutzer und darüber hinaus noch einige weitere Features.

iOS 18.4 Beta: Apple Intelligence erstmals für deutsche iPhone-Nutzer

Das hat gedauert, denn nachdem Apple Ende Januar bereits iOS 18.3 veröffentlichte, wurde es still, und eine erste Vorabversion von iOS 18.4 verzögerte sich. Zwischenzeitlich stellte Apple noch ein Sicherheitsupdate (iOS 18.3.1) zur Verfügung, doch vom nächsten größeren Update gab es keine Spur. Jetzt aber hat das Warten ein Ende, und Entwickler können sich die erste Beta-Version von iOS 18.4 und iPadOS 18.4 herunterladen (Quelle: MacRumors). Ebenso veröffentlicht Apple erste Vorabversionen von macOS Sequoia 15.4, visionOS 2.4, tvOS 18.4 und watchOS 11.4.

Mit iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 wird es endlich auch für deutsche Nutzerinnen und Nutzer möglich sein, Apple Intelligence zu verwenden. Apples KI erscheint in acht zusätzlichen Sprachen, darunter eben auch Deutsch, und feiert Premiere für Nutzer in der EU. Bemerkenswert: Mit größeren Einschränkungen müssen hiesige Kunden nicht rechnen – wirkliche Abstriche gegenüber der US-Version wird es nicht geben. Übrigens: visionOS 2.4 beinhaltet eine erste Beta-Version von Apple Intelligence für die Apple Vision Pro. Dies allerdings zunächst nur in englischer Sprache.

Abseits von Apple Intelligence beinhaltet iOS 18.4 noch eine Vielzahl weiterer Features und Verbesserungen. Beispielsweise findet sich eine spezielle Apple-Vision-Pro-App auf dem iPhone – vorausgesetzt, man besitzt auch eine der teuren Datenbrillen. Die App soll Benutzern helfen, Inhalte zu finden, Hilfe zu erhalten und sich über neue Vision-Pro-Funktionen zu informieren. In der ersten Beta ist die App aber noch nicht enthalten.

Wie bereits im Vorfeld bekannt wurde, dürfen Nutzer mit iOS 18.4 jetzt auch frei festlegen, welche Übersetzungs- und welche Navigations-App als Standard-Applikation verwendet werden soll.

Die zu erwartenden neuen Emojis fehlen bisher noch. Allerdings bestätigte Code von iOS 18.4 bereits, dass eine zukünftige Beta neue Zeichen hinzufügen wird. Zu den neuen Emojis gehören beispielsweise Tränensäcke unter den Augen, ein Fingerabdruck, ein blattloser Baum, Wurzelgemüse oder auch eine Harfe.

Apples Release-Plan ist kein Geheimnis mehr

In den nächsten Wochen wird Apple mit Hochdruck an der Fertigstellung von iOS 18.4 arbeiten. Zum Release machte Apple bereits entsprechende Angaben und Versprechen. Im Zusammenhang mit dem neuen iPhone 16e sprach Apple davon, dass Apple Intelligence Anfang April auf Deutsch zur Verfügung stehen wird. Voraussetzung dafür ist bekanntlich iOS 18.4, welches dann spätestens Anfang April veröffentlicht werden müsste. Damit steht der Release-Plan.

