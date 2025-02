iPhone 17 Air legt an der richtigen Stelle zu – Apple bleibt kompromisslos

Das kolportierte iPhone 17 Air wird Apples dünnstes Smartphone aller Zeiten und soll das bisherige Plus-Modell ersetzen. Dafür sollte jedoch ursprünglich auch das Display schrumpfen und etwas kleiner ausfallen. So weit muss es nun doch nicht kommen, wie ein aktueller Bericht hoffen lässt.

Display des iPhone 17 größer als bisher erwartet

Wenn das stimmt, was der bekannte Leaker Jon Prosser von Front Page Tech in einem aktuellen Podcast ausplaudert, dann wird das neue iPhone 17 Air ein größeres Display als ursprünglich erwartet bekommen (Quelle: Recycle-Bin-Podcast via MacRumors).

Bisher ging die Branche – und allen voran der gut informierte Experte Ross Young – davon aus, dass das iPhone 17 Air über ein 6,55-Zoll-Display verfügen wird. Aufgerundet wären dies 6,6 Zoll und damit ein Stückchen kleiner als beim aktuellen iPhone 16 Plus. Dieses verfügt bekanntlich über ein 6,7-Zoll-Display. Jon Prosser wiederum sagt jetzt, dass das iPhone 17 Air ebenso mit einem 6,7-Zoll-Display ausgestattet sein wird – und eben nicht, wie bisher gemunkelt, mit einem 6,6-Zoll-Display.

Wenn die aktuellere Information zutrifft, bedeutet das, dass Apple beim iPhone 17 Air keine Kompromisse hinsichtlich der Bildschirmgröße eingehen muss – Kundinnen und Kunden wird es freuen.

Apples dünnstes iPhone aller Zeiten

Auch bei der Dicke des neuen Smartphones legt sich Prosser fest. Er behauptet, dass das Gerät an der dünnsten Stelle (ohne Kameraleiste) 5,64 Millimeter dick sein wird. Der nicht minder bekannte Apple-Insider Ming-Chi Kuo sprach zuvor von 5,5 Millimetern – beide Werte liegen also dicht beieinander. So oder so: Das iPhone 17 Air wird mit Abstand das dünnste iPhone aller Zeiten. Den bisherigen Rekord hält das iPhone 6 mit einer Dicke von 6,9 Millimetern.

Momentan lässt sich noch nicht sagen, welcher der Experten mit seinen Prophezeiungen am Ende recht behält. Endgültige Gewissheit erlangen wir erst im September, wenn Apple die neue Modellfamilie des iPhone 17 präsentieren wird. Nur so viel: Prosser lag in der Vergangenheit schon oft richtig, aber auch seine Vorhersagen haben keine hundertprozentige Trefferquote.

Das Plus-Modell des iPhone 16 wird nächstes Jahr durch das iPhone 17 Air ersetzt:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

