iPhone 17: Apple bestraft Käufer des Standardmodells

Wenn ihr euch im Herbst in der Hoffnung auf ein neues Design das iPhone 17 kauft, müsst ihr aufpassen, welches Modell ihr wählt. Beim Standardmodell ändert sich nämlich nichts, wie jetzt bekannt wird. Allein die beiden Pro-Modelle und das ominöse iPhone 17 Air sind es Apple wert, mit einer neuen Optik bedacht zu werden. Doch auf was müssen die Kunden beim normalen iPhone 17 da eigentlich verzichten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

iPhone 17: Neues Kamera-Design nicht fürs Standardmodell

Die Gerüchteküche wird in ihren Vorhersagen immer konkreter. Der bekannte Insider Jon Prosser von Front Page Tech nutzte die letzten Tage und verriet Apples neue Designsprache für das iPhone 17 Pro (Max) und das iPhone 17 Air. Beide Varianten bringen die Kamera auf der Rückseite in einer neuen rechteckigen Leiste mit abgerundeten Ecken unter.

Anzeige

Bei den Pro-Modellen fällt diese jedoch deutlich höher aus, da das grundsätzliche und bisherige Dreieckslayout beibehalten wird. Beim iPhone 17 Air hingegen kann die neue Kameraleiste deutlich schmaler ausfallen, da es nur eine einzige Kameralinse besitzen wird. In beiden Fällen erinnert das Design an das, was Google mit dem Pixel 9 bereits zeigte.

Doch was ist mit dem regulären iPhone 17, dem eigentlichen Standardmodell? Dieses blieb bisher noch unerwähnt. Nun äußert sich Prosser ebenfalls dazu und zerstört abrupt alle Hoffnungen. Ihm zufolge wird das Standard-iPhone 17 das gleiche Design haben wie das Standard-iPhone 16. Es bleibt also bei zwei vertikal ausgerichteten Rückkameras in einer pillenförmigen Erhebung (Quelle: Jon Prosser via X, ehemals Twitter). Prosser schreibt: „Was in dem Video nicht erwähnt wird, ich aber hier hinzufügen möchte: Das reguläre Basis-iPhone 17 behält das gleiche Aussehen wie das Basis-iPhone 16.“

Anzeige

Enttäuschung und Erleichterung über Apples Entscheidung dicht beieinander

Apple bestraft demnach die Kundinnen und Kunden des künftigen Standardmodells des iPhone 17 und verwehrt ihnen ein frisches und neues Design – neuer Wein in alten Schläuchen, das ist das Prinzip. Einerseits mag dies bedauerlich sein, andererseits erfreut es vielleicht auch den einen oder anderen Käufer. Käufer, die keine Fans der neuen Kameraleiste sind, können nämlich erleichtert sein, da das vertraute Design für mindestens ein weiteres Jahr aktuell bleibt.

Anzeige

Dieses Design bleibt uns auch 2025 erhalten:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.