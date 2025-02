iOS 18.4: Apple packt es nicht – wichtiges Feature fehlt im iPhone-Update

Die Bereitstellung der ersten Vorabversion von iOS 18.4 steht kurz bevor. Allerdings fehlt dem iPhone-Update aller Wahrscheinlichkeit nach ein wichtiges und lang erwartetes Feature. Einem aktuellen Bericht nach hat Apple mit allerlei technischen Problemen und Softwarefehlern zu kämpfen – Verzögerungen sind nicht mehr auszuschließen.

iPhone-Update macht Probleme: Besseres Siri in iOS 18.4 nicht bereit

Zuletzt veröffentlichte Apple ein Notfall-Update – iOS 18.3.1 schließt eine schwerwiegende Sicherheitslücke. Doch eigentlich folgt auf iOS 18.3 in absehbarer Zukunft iOS 18.4 fürs iPhone. Doch das nächste große Update lässt weiterhin auf sich warten und wurde bisher nicht in einer Beta-Version an Entwickler verteilt. Erwartet wurde es zuletzt in der vergangenen Woche.

Doch die Gelegenheit ließ Apple ungenutzt verstreichen. Stattdessen wurde eine Android-Version der Apple-TV-App vorgestellt, und Apple kündigte für diesen Mittwoch eine Produktneuheit an – vermutlich werden wir das iPhone SE 4 präsentiert bekommen.

Derweil muss sich Apple beim kommenden iPhone-Update mit größeren Herausforderungen herumschlagen, so Mark Gurman, Apple-Insider und Bloomberg-Reporter. Zur Erinnerung: Erste Gerüchte deuteten darauf hin, dass Apple mit iOS 18.4 ein großes Siri-Update einführen wollte – doch daraus wird vorerst wohl nichts (Quelle: Bloomberg).

Was Siri bald können sollte

Es ist gut möglich, dass einige Funktionen nun auf iOS 18.5 verschoben werden müssen und deshalb erst im Mai kommen. Geplant sind eigentlich drei große Siri-Neuerungen: persönlicher Kontext, um Anfragen besser zu verstehen, tiefere Integration in Apps sowie eine neue On-Screen-Erkennung, mit der Siri Inhalte auf dem Display interpretieren kann. Doch offenbar hapert es noch gewaltig: Tester berichten, dass die neuen Siri-Features aktuell nicht zuverlässig funktionieren. Apple muss also nachbessern – und das kostet Zeit.

Gewissheit über Apples neuen Zeitplan erlangen wir vielleicht bereits diese Woche, wenn der iPhone-Hersteller hoffentlich die erste Beta-Version von iOS 18.4 seinen eingetragenen Entwicklern zugänglich macht.

iOS 18 steht seit September 2024 zur Verfügung:

