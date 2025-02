iPhone SE 4: Apples neues Budget-Smartphone auf Rekordkurs

Bereits in dieser Woche wird Apple aller Voraussicht nach das neue iPhone SE der vierten Generation vorstellen. Die Erwartungen an das Budget-Smartphone sind hoch gesteckt – und könnten am Ende tatsächlich erfüllt werden. Allerdings muss Apple den Erfolg womöglich teilen und mit ungeplanten Ausgaben rechnen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neuer Verkaufsrekord für das iPhone SE 4 erwartet

Für diesen Mittwoch kündigte Apple bereits in der vergangenen Woche eine Produktneuheit an, ohne vorab zu viel zu verraten. Dennoch gehen Branchenkenner davon aus, dass uns Apple das neue iPhone SE 4 präsentieren wird. Mit dem neuen Modell wird der Hersteller endlich auch im Budget-Bereich ein modernes Smartphone-Design adaptieren – dicke Ränder und der Homebutton sind dann nicht mehr angesagt.

Anzeige

Der bekannte und gut informierte Apple-Experte Ming-Chi Kuo verspricht sich vom neuen Modell schon jetzt einen neuen Rekord. Ihm zufolge wird Apple circa 12 Millionen Stück des iPhone SE 4 in der ersten Jahreshälfte verkaufen, gefolgt von weiteren 10 Millionen Stück bis Jahresende. Das ergibt in Summe 22 Millionen iPhone-SE-Modelle für das Jahr 2025 – ein neuer Rekord. Kuo merkt an, dass im ersten Jahr nach der Veröffentlichung meist weniger als 20 Millionen Einheiten des iPhone SE ausgeliefert werden (Quelle: Ming-Chi Kuo via 9to5Mac).

Laut dem Experten kann sich Apple beim kommenden iPhone SE 4 gleich dreifach die Hände reiben. Denn das günstige Modell spielt dem Konzern strategisch perfekt in die Karten.

Anzeige

Erstens hilft es Apple, die typische saisonale Flaute zu überbrücken – genau die Zeit zwischen den großen Flaggschiff-Launches, in der ein günstigeres iPhone traditionell für neue Kaufimpulse sorgt. Zweitens bringt das neue iPhone SE Apples KI-Technologie in deutlich günstigere Preisregionen als bisher, da es günstiger sein wird als das iPhone 15 Pro, iPhone 16 und iPhone 16 Pro. Das dürfte die Verbreitung von Apple Intelligence massiv beschleunigen. Und drittens steht mit dem neuen Modell ein echter Meilenstein an: Apple wird voraussichtlich erstmals sein eigenes, selbst entwickeltes 5G-Modem verbauen.

Patentklagen zeichnen sich ab

Doch für Apple könnte das neue Bauteil auch Ärger bedeuten. Kuo erwartet von Apples Zulieferer Qualcomm entsprechende Patentklagen. Offenbar hofft das Unternehmen, sich einen Teil der Patentlizenzgebühren von Apples eigenem Modem zu sichern, um die Verluste durch stornierte Komponentenbestellungen abzufedern.

Anzeige

Diese altbackene Design hat bald ausgedient:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.