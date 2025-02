Samsung Galaxy S25 Ultra im Test: Teures Software-Update

Samsung will mit dem Galaxy S25 Ultra an den großen Erfolg des S24 Ultra anknüpfen. Im Test hat sich gezeigt, dass die wenigen Änderungen, die das Unternehmen vorgenommen hat, zwar funktionieren, am Ende läuft es aber darauf hinaus, dass ihr in erster Linie ein großes Software-Update bezahlt. Ob sich das wirklich lohnt, muss wohl jeder selbst für sich entscheiden.

Samsung Galaxy S25 Ultra im Test: Fazit GIGA-Wertung: 9 /10 Das Galaxy S25 Ultra ist, wie schon der Vorgänger, ein hervorragendes Smartphone. Ihr bekommt ein neues Design, das mir persönlich gut gefällt, ein tolles Display, eine überragende Performance, eine starke Kamera und eine dieses Mal wirklich sehr gut optimierte Software. Meine Kritik vom Vorgänger, dass die KI-Funktionen schwach integriert waren, ist Samsung auch angegangen. Ihr werdet schon bei der Einrichtung damit vertraut gemacht. Und generell ist One UI 7 ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Die neue Oberfläche lässt sich intuitiver bedienen, geht mehr auf den Nutzer zu und hilft auch aktiver. Am Ende fehlt mir irgendwie etwas wirklich Neues. Ihr bekommt keinen Silizium-Kohlenstoff-Akku mit höherer Kapazität und schnellerer Ladefunktion. Das Display und die Kamera verändern sich im Vergleich zum Vorgänger auch kaum. Und dem S Pen wurde sogar die Bluetooth-Funktion entzogen. Samsung hat das Galaxy S25 Ultra im Vergleich zum Vorgänger ein wenig optimiert, ohne ein großes Risiko eingehen zu wollen. Ihr zahlt viel Geld für ein Software-Update, das ein Galaxy S24 Ultra auch bald bekommen wird. Vielleicht nicht mit allen KI-Funktionen, aber der Unterschied wird nicht groß sein, wenn ihr darauf sowieso keinen großen Wert legt. Wenn ihr von einem älteren Ultra-Smartphone umsteigen wollt, dann müsst ihr gut überlegen, ob ihr wirklich das Galaxy S25 Ultra braucht, oder ob euch das Galaxy S24 Ultra ausreicht. Mir persönlich ist es einfach zu wenig, obwohl das neue Modell das bisher beste Samsung-Smartphone ist. Das liegt aber in erster Linie an der Software. Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB | 12GB Titanium Silverblue Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.02.2025 07:27 Uhr Vorteile: Schönes Design

Hervorragendes Display

Herausragende Leistung

Tolle Kamera

Lange Akkulaufzeit

Starke Software

Besser funktionierende KI-Funktionen

Sieben Jahre Software-Updates

S-Pen Nachteile: Hoher Preis

S-Pen mit geringerem Funktionsumfang

Neues Design überzeugt

Der Trend geht bei allen Smartphone-Herstellern in Richtung flacher Displays und kantiger Rahmen. Und ich muss zugeben, dass dieses neue Design dem Galaxy S25 Ultra absolut steht. Optisch wird das Handy dadurch endlich näher an das Galaxy S25 und S25 Plus gebracht. Es liegt durch das etwas leichtere Gewicht auch gut in der Hand.

Das Display verändert sich von den technischen Daten nicht. Es ist weiterhin bis zu 2.600 Nits hell und lässt sich wunderbar auch im direkten Sonnenlicht ablesen. Dieses Mal sind die Ecken jedoch abgerundet, was mir optisch auch besser gefällt. Das ganze Smartphone wirkt mehr wie eine Einheit.

Der S Pen des Samsung Galaxy S25 Ultra funktioniert nur in der Nähe des Displays. (© GIGA)

Schade ist, dass dem S Pen die Bluetooth-Funktion entzogen wurde. Ihr bekommt also wieder einen Stift wie früher, der nur in der Nähe des Displays funktioniert. Der Funktionsumfang wird dabei nur ein wenig eingeschränkt.

Im Video stellen wir euch die Galaxy-S25-Familie vor:

Extrem hohe Leistung

Das Samsung Galaxy S25 Ultra arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite extrem schnell. (© GIGA)

Das Galaxy S24 Ultra arbeitet schon sehr schnell, doch das Galaxy S25 Ultra ist einfach überall einen Tick schneller. Es fühlt sich in jeder Situation flotter an. Das liegt natürlich am Snapdragon 8 Elite, aber mit Sicherheit auch an One UI 7. Gut möglich, dass der Performance-Boost dann auch beim Galaxy S24 Ultra zu spüren sein wird, wenn das Update auf One UI 7 verteilt wird.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra arbeitet in jeder alltäglichen Situation sehr schnell. Auch die KI-Funktionen funktionieren zügiger, wenn auch immer noch mit kleiner Verzögerung, wenn etwas aus der Cloud bezogen wird. Man merkt aber, dass es besser wird und ich glaube, dass wir in ein bis zwei Jahren noch einmal einen sehr großen Schritt nach vorn in dem Bereich sehen werden.

Gezockt habe ich mit dem Smartphone Pokémon GO und Diablo Immortal. Letzteres dann auch mit einem Bluetooth-Controller. Das funktioniert alles wunderbar und das Handy wurde auch nicht zu warm. Da dürfte die bessere Kühlung ins Spiel kommen.

Galaxy AI wieder etwas besser

Samsung hat die Galaxy AI besser in One UI 7 integriert. (© GIGA)

Mit der Galaxy-S24-Serie hat Samsung die Galaxy AI eingeführt. Beim Galaxy S25 Ultra kamen neue Funktionen hinzu, die bereits bekannten Funktionen wurden jedoch verbessert. Wie oben schon erwähnt, ist die Integration ins Betriebssystem besser und ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen die KI-Funktionen allein dadurch mehr benutzen werden. Schon bei der Einrichtung des Smartphones werden euch alle Möglichkeiten vorgestellt:

Samsung stellt euch alle Galaxy-AI-Funktion schon bei der Einrichtung des Galaxy S25 Ultra vor. (© GIGA)

Samsung und Google arbeiten dabei eng zusammen. Ich nutze sonst ein Pixel 9 Pro XL (Test) und muss zugeben, dass ich die Galaxy AI teilweise etwas durchdachte finde und sie schneller arbeitet auf dem Galaxy S25 Ultra, als auf dem Google-Handy. Das dürfte in erster Linie an dem schnelleren Qualcomm-Chip liegen. Hier hat Samsung also gute Arbeit geleistet und schlägt sogar den Pionier Google.

Kamera weiterhin sehr gut

Die Kamera des Samsung Galaxy S25 Ultra bietet eine sehr gute Bildqualität. (© Severin Pick / GIGA)

Samsung setzt beim Galaxy S25 Ultra im Grunde auf die gleichen Kameras wie beim Galaxy S24 Ultra. Ich konnte keine großen Unterschiede bei der Bildqualität wahrnehmen. Diese ist weiterhin sehr gut. Der Zoom kam mir nur etwas klarer vor. Das könnte an einer optimierten Bildverabeitung liegen.

Nachfolgend könnt ihr euch einige Fotos anschauen, die ich während des Tests geschossen habe:

One UI 7 macht den Unterschied

Samsung hat One UI 7 stark verändert und die Bedienung so optimiert. (© GIGA)

Ich war zunächst skeptisch, was One UI 7 angeht. Samsung hat sich dabei in vielen Bereichen an iOS orientiert, aber auch seine Wurzeln nicht vergessen. Für mich ist die neue Oberfläche auf Basis von Android 15 das eigentliche Highlight des Smartphones. Alles wirkt intuitiver, lässt sich einfacher bedienen und sieht irgendwie auch besser aus.

Selbst die Briefings, die Samsung vorschlägt, fand ich praktisch, denn damit erfahrt ihr alle wichtigen Informationen auf einen Schlag. Ich hatte nur eine Woche mit dem Galaxy S25 Ultra und vermisse das Feature nach dem Wechsel zurück zum Pixel 9 Pro XL direkt.

Was mir nicht so gut gefallen hat, sind die geteilten Benachrichtigungen. Huawei macht das schon seit Jahren so und es hat mich wirklich immer genervt. Man muss sich merken, welche Seite man herunterzieht. So erhaltet ihr entweder die Schnelleinstellungen oder die Benachrichtigungen. Aber da Apple es auch so macht, hat Samsung das einfach übernommen.

Akkulaufzeit verbessert

Der Akku des Samsung Galaxy S25 Ultra hält etwas länger durch. (© Severin Pick / GIGA)

Obwohl Samsung dem Galaxy S25 Ultra keinen größeren Akku spendiert hat und es bei 5.000 mAh bleibt, fiel die Akkulaufzeit in meinem Alltag höher aus. Die Display-On-Zeit mit voller Auflösung, 120 Hz und eingeschaltetem Always-On-Display lag bei knapp über 9 Stunden. Das ist eine Stunde mehr als beim Galaxy S24 Ultra (Test).

Ihr erhaltet unter One UI 7 viel mehr Informationen zum Akku des Samsung Galaxy S25 Ultra. (© GIGA)

Mir ist generell aufgefallen, dass das Smartphone im Ruhezustand sehr wenig Energie verbraucht und auch während der Nutzung sehr sparsam ist. Auch der Verbrauch im 5G-Netz ist meiner Beobachtung nach gesunken.

Erstmals könnt ihr euch anschauen, in welchem Zustand sich der Akku eures Samsung-Smartphones befindet. Dort erfahrt ihr beispielsweise, wie oft der Akku schon geladen wurde. Diese Information ist extrem wichtig, um zu erfahren, in welchem Zustand der Akku noch ist. Auch die maximale Akkukapazität lässt sich auslesen.

Merkt ihr mit der Zeit, dass die Laufzeit schlechter wird, könnt ihr dort sehen, ob es vielleicht daran liegt, dass der Akku schon stark abgebaut hat. Da Samsung die Smartphones für sieben Jahre mit Software-Updates unterstützt, wird das Feature im Alter sicher ganz nützlich.

Wertungen im Detail

Kategorie Wertung (max. 10) Nachhaltigkeit 9 Verarbeitung, Haptik und Design 9 Display 10 Kameras 9 Software 9 Performance 10 Telefonie und Audio 8 Speicher 8 Akku und Alltag 9 Gesamt 9.0

Hinweis: Die Kategorie „Nachhaltigkeit“ wird zu 10 Prozent auf die Gesamtnote gerechnet.

