Samsung kann aufatmen: China-Hersteller verzichtet vorerst auf starkes Smartphone

Samsung hat es auf dem Markt mit Falt-Smartphones nicht mehr so leicht wie früher. Besonders die chinesischen Hersteller kommen mit immer neuen und teilweise auch besseren Geräten auf den Markt. Oppo treibt die Entwicklung massiv voran und das Tochterunternehmen OnePlus profitiert davon. 2025 soll es von dem ehemaligen Smartphone-Killer aber wohl nichts mehr geben.

OnePlus setzt bei Falt-Smartphone vorerst aus

Das kommt überraschend: OnePlus wird 2025 kein Falt-Smartphone auf den Markt bringen. Eigentlich wurde erwartet, dass OnePlus das kommende Oppo Find N5 als Grundlage nimmt und unter eigener Marke an den Start bringt. Das soll laut dem Unternehmen in diesem Jahr nicht passieren (Quelle: OnePlus).

Obwohl das Oppo Find N5 von OnePlus als starkes Falt-Smartphone in dem Beitrag gelobt wird, hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, eine Generation auszusetzen. Stattdessen möchte man ganz nach dem Motto „Never Settle“ ein wirklich innovatives, aufregendes und frisches Produkt auf den Markt bringen – nur halt nicht mehr in diesem Jahr.

OnePlus betont sehr deutlich, dass das nicht das Ende des Engagements im Falt-Smartphone-Geschäft ist. Stattdessen möchte das Unternehmen einfach etwas wirklich Innovatives bieten, wie damals mit dem ersten OnePlus Open. Für Samsung bedeutet das am Ende, dass ein Konkurrent weniger am Start ist, denn OnePlus hat zumindest in Deutschland eine größere Markenpräsenz als Oppo.

Oppo Find N5 wird stark

Das heißt natürlich nicht, dass sich Samsung jetzt ausruhen kann. Oppo wird mit dem Find N5 ein richtig starkes Falt-Smartphone auf den Markt bringen, das einen der größten Nachteile beseitigt. Die Falte im Display soll im Grunde gar nicht mehr zu sehen sein. Das will Samsung mit seinem kommenden Falt-Smartphone aber auch schaffen. Bleibt zu hoffen, dass das auch wirklich klappt.

