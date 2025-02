Samsung Galaxy S24 Ultra bietet unerwarteten Vorteil gegenüber dem neuen S25 Ultra

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Ultra sein neuestes Smartphone vorgestellt und auf den Markt gebracht. Die neue Generation bietet viele Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, dem Galaxy S24 Ultra. Es gibt aber auch einige Verschlechterungen – in erster Linie den S Pen. Jetzt wurde ein weiterer Nachteil entdeckt, der deutlich gravierender ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Display nicht mehr so kratzfest wie beim S24 Ultra

Zack Nelson vom YouTube-Kanal JerryRigEverything hat das Galaxy S25 Ultra zerlegt und herausgefunden, dass im Gehäuse des Samsung-Smartphones weiterhin eine Spule zum kabellosen Laden eines S Pen verbaut ist. Genutzt werden kann diese aber nicht, denn der neue S Pen hat keinen Akku und muss ohne Bluetooth-Funktionen auskommen. Der alte S Pen vom S24 Ultra passt nicht rein. Nun wurde bekannt, dass es auch beim Display ein Downgrade gab.

Anzeige

Samsung verbaut im Galaxy S25 Ultra das Corning Gorilla Armor 2. Eigentlich müsste das Glas also besser sein als beim Vorgänger Galaxy S24 Ultra (Test) mit Gorilla Armor 1. Laut Nelson ist das in einem wichtigen Bereich aber nicht der Fall. Während das Galaxy S24 Ultra in seinem Härtetest erst bei Level 7 Kratzer bekommt, wird das Display des Galaxy S25 Ultra schon bei Level 6 zerkratzt:

Das ist tatsächlich ein großer Nachteil, denn damit ist das Displayglas des Galaxy S25 Ultra nicht mehr so kratzfest wie das des Galaxy S24 Ultra. Wenn ihr euch also eines der neuen Samsung-Handys kauft, solltet ihr euch ein Schutzglas besorgen. Das gibt es schon für wenige Euro bei Amazon (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Gorilla Armor 2 soll etwas robuster sein

Das neue Corning Gorilla Armor 2 soll zwar insgesamt robuster sein, doch Nelson bekräftigt nur das, was alle sowieso schon wissen. Es handelt sich um Glas und Glas bricht nun einmal. Ihr müsst mit eurem Samsung Galaxy S25 Ultra also weiterhin sehr vorsichtig umgehen, zumal die Ränder noch einmal dünner geworden sind.

Anzeige

Im Video könnt ihr euch das Samsung Galaxy S25 Ultra anschauen:

Samsung Galaxy S25 (Plus, Ultra): Alle Features, die du kennen musst Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.