Samsung läutet mit dem Galaxy S26 Ultra eine Akku-Revolution ein

Samsung plant für die Galaxy-S26-Serie den Einsatz einer neuen Akku-Technologie, die eine viel höhere Kapazität bei gleichbleibender Baugröße ermöglichen würde. Nach Jahren der Stagnation könnte dieser technologische Durchbruch die Smartphone-Branche grundlegend verändern. Das Galaxy S26 Ultra könnte davon besonders profitieren.

Samsung Galaxy S26, Plus und Ultra mit Silizium-Kohlenstoff-Akku erwartet

Der neue Silizium-Kohlenstoff-Akku unterscheidet sich fundamental von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus. Durch ein optimiertes Verhältnis von Graphit zu Silizium erreicht der Energiespeicher eine deutlich höhere Energiedichte bei unveränderter Größe. Diese Innovation könnte es Samsung ermöglichen, die Akkukapazität in den Galaxy-S26-Smartphones auf 6.000 bis 7.000 mAh zu steigern, ohne das Gehäuse vergrößern zu müssen (Quelle: fnnews). Bisher weisen die Akkus eine Kapazität von 4.000 bis 5.000 mAh aus.

In den letzten Jahren hatte Samsung bei der Akkulaufzeit wenig Fortschritte erzielt. Besonders in den Ultra-Smartphones ist seit Jahren der gleiche 5.000-mAh-Akku verbaut, während die anderen Modelle zumindest kleinere Kapazitätszuwächse verzeichneten. Mit der Integration der Silizium-Kohlenstoff-Technologie könnte Samsung besonders beim Galaxy S26 Ultra nun einen Quantensprung bei der Akkulaufzeit vollziehen. Mehrere bekannte Brancheninsider bestätigen die Pläne für 2026.

Chinesische Hersteller nutzen die neuen Akkus schon

Die Einführung der neuen Batterietechnologie fügt sich in einen größeren Trend ein. Besonders chinesische Hersteller setzen verstärkt auf Silizium-Kohlenstoff-Akkus. Samsung könnte mit dem Galaxy S26, Plus und Ultra der erste große westliche Hersteller sein, der diese zukunftsweisende Technologie in seinen Flaggschiff-Smartphones einsetzt. Damit könnte die Laufzeit der Smartphones auf einen Schlag viel höher ausfallen.

Im Video könnt ihr euch die aktuellen Galaxy-S25-Smartphones anschauen:

