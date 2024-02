Magic 6 Pro: Honor gelingt kleine Akku-Revolution

Mit dem Magic 6 Pro wird Honor schon bald sein neues Top-Smartphone vorstellen. Dieses Mal soll dort eine kleine Akku-Revolution stattfinden. Das chinesische Unternehmen hat sich nämlich für den Einsatz eines Silizium-Kohlenstoff-Akkus entschieden, der in einigen Situationen deutliche Vorteile bieten soll.

Honor Magic 6 Pro mit neuem Akku

Honor wird am 25. Februar 2024 seine neue Magic-6-Smartphone-Serie vorstellen und dabei eine neue Akku-Technologie nutzen. Vermutlich beim Top-Modell Magic 6 Pro kommt ein Silizium-Kohlenstoff-Akku zum Einsatz, der mehrere Vorteile besitzt:

Im Vergleich zu herkömmlichen Batterietechnologien soll der Silizium-Kohlenstoff-Akku eine höhere Batterieleistung, Lebensdauer und kürzere Ladezeiten bieten.

bieten. Die Kohlenstoff-Nanostruktur soll zudem dafür sorgen, dass der Akku stabiler und leistungsfähiger ist. Das soll über einen längeren Zeitraum eine zuverlässigere Energieversorgung garantieren.

ist. Das soll über einen längeren Zeitraum eine zuverlässigere Energieversorgung garantieren. Honor verspricht eine höhere Leistungsdichte und somit verringerte Zeiten am Netzteil.

und somit verringerte Zeiten am Netzteil. Mit dem E1 verbaut Honor zudem einen speziellen Chip, der für den neuen Akku zuständig ist. Dadurch soll der Akku bei niedrigen Temperaturen von bis zu -20 Grad zuverlässiger arbeiten, effizienter geladen und entladen werden. Die Restkapazität soll durch den Chip zudem genauer ausgelesen werden können (Quelle: mobiFlip).

Ob der Unterschied am Ende im Vergleich zu anderen Herstellern wirklich so groß ist, wird sich zeigen müssen. Löblich ist die Entwicklung aber trotzdem, denn besonders in der Kälte haben es einige Smartphone-Akkus schwer. Wenn Honor allein diesen Fall mit dem Silizium-Kohlenstoff-Akku verbessern kann, wäre das schon ein großer Gewinn.

Honor hat zuletzt auch ein richtig verrücktes Falt-Handy vorgestellt:

Neue Honor-Smartphones auf dem MWC 2024

Genau wie Xiaomi wird Honor den MWC 2024 in Barcelona für die Präsentation der neuen Magic-6-Serie nutzen. Es dürfte nicht nur ein Pro-Modell geben, sondern auch eine günstigere Version. Honor legt beim Magic 6 Pro den Fokus sehr auf die Kamera. Das hat das Unternehmen vorab bereits verraten. Es wird also interessant sein zu sehen, ob das Unternehmen in diesem Jahr den Kamera-Thron für sich beanspruchen kann. Bei Honor könnt ihr euch schon eintragen, wenn ihr euch für das Magic 6 Pro interessiert (bei Honor anschauen).

