Huawei-Geheimplan aufgedeckt: China-Hersteller will mit Handys neuen Weg einschlagen

Seitdem Huawei seinen eigenen Kirin-Prozessor wieder zur Verfügung hat und ein 5G-Modem nutzen kann, feiert der chinesische Smartphone-Hersteller in der Heimat große Erfolge. Darauf ausruhen möchte sich Huawei aber nicht. Stattdessen könnte das Unternehmen eine neue Smartphone-Marke gründen. Genauso wie mit Honor soll es aber nicht werden.

Huawei plant neue Smartphone-Marke

Da Huawei weiterhin unter einem US-Bann steht und keine US-Technologien nutzen darf, hat sich das chinesische Unternehmen unabhängiger gemacht und keine technischen Nachteile mehr. Seit dem Mate 60 Pro läuft es durch den eigenen Kirin-Prozessor und das 5G-Modem auch wieder deutlich besser im Heimatland. Die Verkäufe und Marktanteile steigen kräftig. Nun plant Huawei den nächsten Schritt. Eine neue Untermarke soll her (Quelle: HuaweiCentral).

Demnach will Huawei wohl schon 2025 eine neue Smartphone-Marke gründen, die genau wie früher Honor unter eigenem Namen agiert. Anders als bei Honor sollen unter der neuen Brand aber keine ähnlichen Handys für eine andere Zielgruppe entwickelt werden, sondern die Falt-Handys vermarktet werden. Huawei würde sich damit aufspalten.

Ob das wirklich passiert und wie die neue Huawei-Marke für die Falt-Handys heißt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Laut der Quelle soll die neue Untermarke auch nicht mehr 2024 an den Start gehen, sondern erst 2025. Bis dahin kann sich also noch viel ändern.

Neue Huawei-Handys stehen vor der Tür

Bis Huawei im kommenden Jahr vielleicht seine neue Smartphone-Brand einführt, vergeht noch viel Zeit. Für 2024 stehen bereits einige neue Modelle vor der Tür. Schon bald dürfte das Huawei P70 Pro als neues Kamera-Flaggschiff vorgestellt werden. Im Herbst dürfte das Huawei Mate 70 Pro folgen. Mit HarmonyOS Next steht auch das neue Betriebssystem an, welches komplett auf Android verzichtet. Spätestens dann wird sich zeigen, wie gut Huawei mit der Smartphone-Konkurrenz mithalten kann und ob der Hype in China anhält.

