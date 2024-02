Xiaomi-Handys erhalten riesiges Software-Update: So könnt ihr HyperOS sofort nutzen

Xiaomi wechselt die Oberfläche seiner Android-Geräte. Statt auf MIUI setzt das chinesische Unternehmen in Zukunft auf HyperOS. Bereits jetzt könnt ihr die neue Oberfläche installieren. Ist das bei euch nicht der Fall, dann könnt ihr mit einem alten Trick nachhelfen.

Xiaomi rollt HyperOS für erste Smartphones aus

Wenn ihr ein aktuelleres Top-Handy von Xiaomi besitzt und zu den ersten Nutzerinnen oder Nutzern gehören wollt, die HyperOS in Deutschland verwenden, dann könnt ihr das ab sofort tun. Xiaomi hat das riesige Software-Update nämlich in Europa freigeschaltet. Es wird also in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten auf den meisten Smartphones auftauchen. Bestätigt sind bereits Updates für folgende Geräte:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12 Pro

Wenn ihr eines der Smartphones besitzt, dann solltet ihr in den Einstellungen nach einem Software-Update suchen. Wird euch das nicht schon angezeigt, dann könnt ihr den Vorgang beschleunigen, indem ihr einen bekannten Trick verwendet. Ihr müsst nämlich nur die Region auf Indien umstellen und werdet dann direkt mit HyperOS in Deutschland versorgt. Das hat schon früher in MIUI geklappt und funktioinert bei HyperOS weiterhin. Nachdem ihr das Update installiert habt, stellt ihr die Region wieder auf Deutschland um und ihr habt HyperOS in der vorgesehenen Ausführung installiert. Das Update ist fast 6 GB groß und bringt zudem einen neuen Sicherheitspatch mit.

Weitere Xiaomi-Geräte werden HyperOS erhalten

Die oben genannten Modelle sind bisher nur der Anfang. Im ersten Quartal will Xiaomi folgende Geräte ebenfalls mit HyperOS versorgen:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Xiaomi Pad 6

Das Xiaomi 12 Pro war in der ersten Ankündigung gar nicht enthalten und wird jetzt trotzdem versorgt. Xiaomi dürfte also noch viele weitere Geräte mit HyperOS ausstatten. Mit dem Indien-Trick könnt ihr die ganze Verteilung beschleunigen.