o2: Rechnung einsehen – so geht's online in „Mein o2“

Habt ihr einen Mobilfunk- oder DSL-Vertrag bei o2, könnt ihr eure Rechnung online abrufen anstatt sie regelmäßig per Brief zu erhalten. Standardmäßig wird die Rechnung per Post verschickt, die Online-Abfrage könnt ihr aber schnell im Kundenkonto einrichten.

o2 Facts

o2 bietet wie viele andere Telekommunikationsanbieter seinen Kunden die Möglichkeit, Rechnungen online zu verwalten und so die Kosten im Blick zu behalten. Habt ihr euren Account bereits eingerichtet, könnt ihr die Rechnung jederzeit im „Mein o2“-Bereich im Browser sowie über die „Mein o2“-App einsehen. Steuert dafür diese Seite an: Zur Übersicht bei o2.

Anzeige

Bei o2 werden die Online-Rechnungen 24 Monate lang archiviert und können in dieser Zeit heruntergeladen und bei Bedarf auch ausgedruckt werden. Neben der Rechnung findet man in der Übersicht auch Einzelverbindungsnachweise anzeigen lassen.

Anzeige

o2-Online-Rechnung einrichten

Schließt ihr einen Vertrag bei o2 ab, könnt ihr ein Online-Konto bei „Mein o2“ einrichten (zum Login). Habt ihr noch keinen Online-Zugang, könnt ihr euch hier registrieren: Zur Anmeldung. Bei der Anmeldung gebt ihr an, ob ihr Mobilfunkkunde beziehungsweise DSL-Kunde seid oder einen anderen Vertrag bei dem Anbieter habt.

Für den Online-Account solltet ihr eure Vertragsnummer bereithalten. Diese entnehmt ihr den Unterlagen, die ihr nach dem Vertragsabschluss von o2 zugeschickt bekommen habt. Dazu müsst ihr einen Nutzernamen und ein Kennwort ausdenken. Nach dem Login könnt ihr nicht nur Rechnungsinformationen abrufen, sondern auch Details zu eurem Vertrag oder eurem Prepaidtarif einsehen sowie Änderungen vornehmen.

Anzeige

Wer sich online registriert, kann viele Informationen zu Rechnungen und Verträgen direkt abrufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Als Mobilfunkkunde stehen nach dem Login folgende Informationen im passwortgeschützten Bereich der Website für euch bereit:

Rechnungsdatum und -betrag

Rechnung zum Download

Das Rechnungsarchiv mit den Rechnungen und Einzelverbindungsnachweisen

Musterrechnungen mit Erklärungen zu allen Rechnungspositionen und Preislisten

Als DSL- und Festnetzkunde könnt ihr folgende Funktionen im geschützten Bereich der Website nutzen:

Rechnungsbenachrichtigung per SMS und E-Mail anlegen

Bankverbindung- und Rechnungsversandart anpassen

fehlende Rechnungskopien anfordern

Rechnungserklärungen und Informationen zu gebuchten Produkt einsehen

Wann ist ein Handytarif gut? Wir rechnen nach! Abonniere uns

auf YouTube

Wenn ihr Probleme beim registrieren für „Mein o2“ habt oder weitere Fragen zur Online-Rechnung von klären wollt, könnt ihr euch direkt an den o2-Kundenservice wenden. An anderer Stelle zeigen wir euch, wie man den Bestellstatus bei o2 abfragen kann, wenn man gerade erst einen Vertrag abgeschlossen hat.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.