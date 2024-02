Nur für kurze Zeit: Samsung Galaxy S24 mit gratis Galaxy A54 und 25-GB-Flatrate bei o2

Bei o2 wartet ein absoluter Top-Deal auf euch: Sichert euch das neueste Samsung-Flaggschiff Galaxy S24 und greift ein kostenloses Galaxy A54 als Teil eines Tarif-Bundles mit großzügigen 25 GB Datenvolumen ab. Wir verraten euch, wie das funktioniert.

Doppelter Spaß zum Valentinstag: 2 Galaxy-Smartphones zum Preis von 1 bei o2

Bei o2 könnt ihr euch in einer aktuellen Valentins-Aktion ganze 2 Smartphones zum Preis von einem sichern. Irre, oder? Noch bis zum 20.02.24 bekommt ihr nämlich das Samsung-Flaggschiff Galaxy S24 mit 128 GB samt o2 „Mobile M“-Tarif und einem Galaxy A54 gratis dazu. Für nur 1 Euro Anzahlung schnappt ihr euch damit ein geniales Tarif-Bundle mit 25 GB 5G-Datenvolumen und weiteren 5 GB für jedes folgende Laufzeitjahr im „sehr gut“ bewerteten o2-Netz.

Die Tarif-Details im Überblick:

Netz: o2

Tarif: Mobile M

Allnet- und SMS-Flat

25 GB 5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) + 5 GB gratis Daten-Upgrade pro Jahr

pro Jahr EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Mit einer monatlichen Rate von 49,99 Euro über 36 Monate klingen die Tarifkosten zunächst nach einem nur durchschnittlichen Deal – doch effektiv gerechnet zahlt ihr für den Tarif nur 14,80 Euro monatlich, wenn man das Gesamtpaket genauer betrachtet. Angesichts der Allnet-Flat mit 25 GB Datenvolumen, die jedes Jahr um 5 GB wachsen, ist das ein unschlagbares o2-Angebot mit zwei genialen Samsung-Smartphones im Gepäck.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 49,99 Euro Anzahlung Gerät

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) gratis (statt 39,99 Euro) Versandkosten

(einmalig) 4,99 Gesamtkosten nach 36 Monaten 1.805,63 Euro Gerätewert Galaxy S24 (128 GB) 899 Euro (UVP Samsung Store) Gerätewert Galaxy A54 (128 GB) 374 Euro (UVP Samsung Store) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) 532,63 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 14,80 Euro Zum Angebot bei o2

Galaxy S24 & Galaxy A54 im Doppelpack bei o2

Bildquelle: Samsung

Bereits im Vorfeld heiß erwartet, jetzt mit Top-Features überzeugend: Das neue Galaxy S24 punktet mit einem hochwertigen 6,2 Zoll FHD+ AMOLED-Display und herausragender Triple-Kamera (50 MP + 10 MP + 12 MP). Wie gewohnt bei Samsungs Spitzenmodellen, könnt ihr euch auf hier auf erstklassige Bildqualität und gestochen scharfe Bilder mit kräftigen Farben und tiefe Schwarztönen freuen. Der neue Exynos 2400-Chip von Samsung sorgt gleichzeitig für reichlich Power, unterstützt von 4.000 mAh Akkukapazität für lange Laufzeiten.

Bildquelle: Samsung

Das Galaxy A54 besticht wiederum durch ein 6,4-Zoll-Display und edlem Design mit Glasrückseite, erweiterbarem Speicher für bis zu 1 TB, IP67-Zertifizierung gegen Staub und Wasser sowie praktischem Dual-SIM-Slot. Bei Bestellung des aktuellen o2-Deals erhaltet ihr das Galaxy S24 und Galaxy A54 beide zusammen per Post – falls ihr euch das o2-Angebot mit dem Gratis-Smartphone sichern möchtet, solltet ihr allerdings schnell sein. Der Deal gilt nur noch bis 20.02.24 und solange der Vorrat reicht.

Noch mehr Schnäppchen-Kracher jetzt bei o2

Falls ihr nach einem anderen bestimmten Smartphone sucht, schaut euch am besten die aktuellen o2 „Love Deals“ genauer an: Noch bis zum 20.02.24 findet ihr dort eine breite Auswahl an weiteren spannenden Smartphone-Angeboten und Bundle-Deals – alle weiteren Details findet ihr auf folgender Seite direkt bei o2.