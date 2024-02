Xiaomi lässt es krachen: Komplett neues Gerät vorab durchgesickert

Xiaomi wird schon bald mindestens zwei neue Smartphones vorstellen. Jetzt wurde bekannt, dass das chinesische Unternehmen wohl auch ein großes Tablet in der Hinterhand hat, das Samsung ordentlich Konkurrenz machen könnte. Die Auswahl an Tablets würde sich in Deutschland auf einen Schlag verdoppeln, denn bisher gibt es kein umfangreiches Angebot.

Pressebild des Xiaomi Pad 6S Pro aufgetaucht

In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte über ein neues Xiaomi-Tablet, welches nicht das Pad 7 sein soll, sondern eine Zwischenstufe mit einem etwas größeren Display. Genau dieses Xiaomi Pad 6S Pro mit einer Bildschirmdiagonale von 12,4 Zoll soll sich laut einem Leak auf der globalen Webseite des Herstellers gezeigt haben. Ein Pressebild wurde auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht:

Laut der Quelle wird das Xiaomi Pad 6S Pro technisch in die obere Schublade greifen, aber nicht das Maximum herausholen. So soll beispielsweise der Snapdragon 8 Gen 2 aus dem Vorjahr verbaut sein. Neue Smartphones kommen bereits mit dem Snapdragon 8 Gen 3 auf den Markt. Zudem soll es ein LCD mit 12,4 Zoll und 144 Hz geben. Samsung setzt in der Oberklasse auf AMOLED-Displays, die eine etwas bessere Darstellung bieten.

Xiaomi könnte durch den Einsatz eines LCDs den Preis niedriger ansetzen und sich so gegen das Galaxy Tab S9 FE Plus von Samsung behaupten. Beide würden, zumindest was die Bildschirmdiagonale angeht, in der gleichen Klasse spielen.

Zum Vergleich könnt ihr euch das Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus im Video anschauen:

Wann kommt das Xiaomi Pad 6S Pro?

Es wird aktuell davon ausgegangen, dass die Smartphones Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra sowie das neue Tablet Xiaomi Pad 6S Pro alle zusammen im Rahmen des MWC 2024 in Barcelona vorgestellt werden. Das Xiaomi 14 Pro soll nicht den Weg nach Europa finden und exklusiv in China bleiben. Für den 25. Februar 2024 hat das chinesische Unternehmen bereits ein Event angekündigt:

Auf dem Teaser ist zwar nur von der Xiaomi-14-Serie die Rede, doch es dürfte noch weitere Produkte geben.

