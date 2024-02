o2-Bestellstatus abfragen: Wie lange dauert die Bearbeitung?

Ihr habt bei o2 ein Handy mit Vertrag oder DSL-Anschluss bestellt und wollt wissen, wann euer Auftrag bearbeitet wirD? Über die Website des Telekommunikationsanbieters könnt ihr euren Bestellstatus einsehen und erfahren, wann mit der Lieferung oder Aktivierung eures Produkts zu rechnen ist.

o2 bietet ein Formular an, über das ihr den aktuellen Auftragsstatus erfahren könnt. Hier geht es zum Formular. Gebt auf der entsprechenden Seite die Bestellnummer ein. Die Angabe findet ihr zum Beispiel in der Bestätigungsnachricht, die ihr nach der Bestellung per E-Mail erhalten habt. Habt ihr einen Internet-Vertrag bei o2 bestellt, könnt ihr den Bearbeitungsstand über den Link abrufen, den ihr ebenfalls in einer Bestätigungs-Mail erhalten habt. Alternativ loggt ihr euch mit euren Zugangsdaten in den o2-Account ein und seht dort, wie weit eure Bestellung und an welchem Termin der Anschluss freigeschaltet wird (mehr Informationen dazu bei o2).

o2-Bestellstatus für Mobilfunkgeräte

Wenn ihr ein Smartphone oder Tablet bestellt habt, könnt ihr unter Angabe der Auftragsnummer und eurer persönlichen Daten den Bestellstatus bei o2 online abrufen. Die Auftragsbestätigung inklusive Auftragsnummer erhaltet ihr, nachdem eure Bonitätsprüfung erfolgt und positiv ausgefallen ist. Das dauert normalerweise höchstens 24 Stunden. Vorher ist eine Abfrage des Bestellstatus nicht möglich. Hat man eine Auftragsbestätigung erhalten und wird der Status „in Bearbeitung“ angezeigt, dauert es in der Regel 3 bis 5 Werktage, bis das bestellte Handy und die SIM-Karte eintreffen.

Es werden sieben verschiedene Angabe zum Bestell- beziehungsweise Lieferstatus angezeigt:

Vorbestellung/Rückstand Die gewünschte Ware ist nicht verfügbar. Es wird auf Wareneingang gewartet. eCRM in progress Die Bestellung wird in der Bonitätsprüfung bearbeitet. in Bearbeitung/ Order in progress Die Bonitätsprüfung wurde positiv abgeschlossen. erstmals komp.picked Das Paket wird zum Versand vorbereitet. in Auslieferung/ausgeliefert/abgeschlossen Das Paket ist an den Paketdienst übergeben worden. Auftrag storniert Der Auftrag wurde storniert. Dies kann z. B. bei einer Ablehnung aufgrund fehlender Bonität passieren.

Wenn ihr Fragen zum angezeigten Lieferstatus habt, könnt ihr mit dem o2-Kundenservice in Kontakt treten. Die Kundenbetreuer helfen euch bei Lieferverzögerungen und anderen Problemen weiter.

o2-Bestellstatus für DSL-Aufträge

Wenn ihr einen Festnetzanschluss bei o2 bestellt habt oder Änderungen an eurem bestehenden Vertrag in Auftrag gegeben habt, könnt ihr euch im passwortgeschützten Kundenbereich „Mein o2“ über den aktuellen Bearbeitungsstand eurer Bestellung informieren. Ihr erhaltet Informationen:

Zum Anschlusstermin, also das Datum für die Bereitstellung des DSL-Anschlusses

Zum Versand von Hardware (Hardwareversandstatus)

Zum Status bei Umzug des DSL-Anschlusses, Anschlussübernahme und Produktwechsel

Zur Rufnummernänderung

Zu weiteren von o2 benötigten Informationen, um den Anschluss zu realisieren

Auch hier gilt: Wenn euch Angaben unklar sind oder ihr Probleme mit der Abwicklung eines Auftrags habt, wendet euch an den o2-Kundenservice.

