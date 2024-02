Galaxy S24, Plus und Ultra: Neue Samsung-Handys sind nicht zu schlagen

Samsung hat mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra drei Top-Smartphones vorgestellt, die im Vergleich zu den Vorgängern in vielen Bereichen verbessert wurden. Besonders beim Display ist das südkoreanische Unternehmen dieses Mal in die Vollen gegangen und wird dafür belohnt. Nach dem Galaxy S24 Ultra haben jetzt auch das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus im Display-Test von DxOMark hervorragend abgeschnitten.

Samsung Galaxy S24 und S24 Plus besitzen sehr gute Displays

Bereits Anfang Februar 2024 hat DxOMark das Display des Galaxy S24 Ultra untersucht und 155 Punkte vergeben. Das hat für den ersten Platz gereicht und alle anderen Hersteller übertrumpft. Jetzt wurden auch das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus untersucht und haben mit jeweils 154 Punkten ebenfalls extrem gut abgeschnitten. Sie landen auf dem zweiten Platz und gehören damit zu den Smartphones mit den besten Displays:

Samsung hat in allen Galaxy-S24-Smartphones hervorragende Displays verbaut (Bildquelle: DxOMark

Das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus teilen sich den Platz mit dem Google Pixel 8 Pro und Pixel 8. Das beste Apple-Handy in Form des iPhone 15 Pro Max kommt nur auf 149 Punkte und landet auf dem neunten Platz. Auch dort ist im Übrigen ein Samsung-Display verbaut. Erstmals hat Samsung die Konkurrenz aber geschlagen, weil das Unternehmen dieses Mal die besten Panels einfach selbst verbaut hat, statt sie an Apple zu liefern. Zudem wurden im Vergleich zu älteren Modellen keine Kompromisse mehr beim Standard- und Plus-Modell gemacht. Alle Bildschirme der S24-Serie sind gleich hell und besitzen eine hervorragende Darstellung.

Im Video stellen wir euch die Galaxy-S24-Smartphones von Samsung vor:

Revolution?! SAMSUNG GALAXY S24 und S24 Plus (S24+) angeschaut

auf YouTube

Samsung Galaxy S24 Ultra mit besserer Entspiegelung

Samsung setzt beim Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus auf Gorilla Glass Victus 2, während im Galaxy S24 Ultra Gorilla Armor zum Einsatz kommt. Das neue Glas ist besser gegen Kratzer im Alltag geschützt und sichtbar stärker entspiegelt. Insgesamt hat Samsung bei dieser Smartphone-Generation in Sachen Display ordentlich abgeliefert.

