Samsung Galaxy S24 Ultra schafft, woran andere Top-Smartphones scheitern

Samsung will mit dem Galaxy S24 Ultra sein bisher robustestes und widerstandsfähigstes Smartphone gebaut haben. Doch stimmt da wirklich? Erste Tester nehmen das neue Top-Modell genau unter die Lupe und haben jetzt auch die Kratzfestigkeit des Bildschirms untersucht. Dort kommt mit Corning Gorilla Armor nämlich ein komplett neues Glas zum Einsatz. Das Ergebnis erstaunt.

Samsung Galaxy S24 Ultra: Display deutlich kratzfester

Nachdem der YouTube-Kanal PBKreviews mit dem Galaxy S24 Ultra bereits einen Drop-Test gemacht und das Handy komplett zerlegt hat, ist nun ein weiteres Video veröffentlicht worden. In diesem wird die Kratzfestigkeit des neuen Bildschirmglases Corning Gorilla Armor getestet. Dazu wird ein Mohs-Testkit benutzt, welches eine Härteskala von 1 bis 10 abdeckt. Da viele Tester dieses Kit nutzen, lassen sich die Werte sehr gut vergleichen.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra überrascht dabei sehr, denn laut dem nachfolgenden Video zerkratzt das Displayglas erst bei Stufe 8. Normalerweise sieht man Kratzer bei vielen Handys bereits ab Stufe 6. So war es beim Test des iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro oder anderen Samsung-Handys, die einem ähnlichen Härtetest unterzogen wurden:

Samsung hat bei seiner Vorstellung des Galaxy S24 Ultra angekündigt, dass das neue Displayglas deutlich widerstandsfähiger für den Alltag sein soll. Der Härtetest beweist, dass das wohl wirklich stimmt. Der Kauf des Ultra-Modells lohnt sich dieses Jahr also sehr, wenn ihr euer Handy lange nutzen wollt.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Keine Schutzfolie mehr beim Samsung Galaxy S24 Ultra nötig?

Ganz so weit würden wir nicht gehen, denn das Display ist nicht unverwundbar. Es mag sein, dass es in der Hosentasche und im Alltag besser gegen Kratzer geschützt ist, doch es ist nicht bruchfest. Genau das hat der Drop-Test der gleichen Quelle gezeigt. Das Glas zersplittert zwar nicht so stark wie beim Vorgänger, doch es geht weiterhin kaputt, wenn es auf den Boden fällt. Gönnt euch zur Sicherheit also ein Panzerglas (bei Amazon anschauen).

