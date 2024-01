Beim iPhone schon möglich: Google will großen Nachteil von Android-Handys beseitigen

Wenn ihr ein Android-Smartphone besitzt, dann kennt ihr das Spiel. Fotos, die mit der Kamera-Funktion einer App gemacht werden, sind qualitativ oft viel schlechter als Fotos, die ihr mit der dedizierten Kamera-App des Handys macht. Beim iPhone gibt es diese Einschränkung nicht. Dort ist das Schießen von Fotos direkt in Apps kein Problem. Google könnte diesen Nachteil zumindest zum Teil ausmerzen.

Google will die Bildqualität von App-Kameras verbessern

Es gibt zwar schon Ansätze von Smartphone-Herstellern wie Google oder Samsung in Kooperation mit einzelnen App-Entwicklern, wo ihr direkt über die Kamera-Funktion in Apps Fotos ohne Qualitätsverluste machen und direkt teilen könnt. Doch das ist auch nach Jahren immer noch die Ausnahme. Das volle Potenzial der Kamera eines Smartphones wird unter Android nicht ausgeschöpft. Google könnte das zukünftig ändern. Mishaal Rahman hat entdeckt, dass Google in Android 14 Ultra HDR in der CameraX-API für das neue JPEG_R-Format unterstützen möchte:

Wie oben demonstriert, könnten Fotos in der App über die integrierte Kamerafunktion auf das HDR-Feature zugreifen und so eine erheblich bessere Bildqualität erzeugen. Und das unabhängig von dem verbauten Display, da die Metadaten sowohl für SDR als auch HDR zur Verfügung stehen. Damit würde jedes Smartphone von der neuen Funktion profitieren, da sich die Bildqualität immer verbessern dürfte.

Das hat sich mit Android 14 verändert:

Umsetzung könnte auf sich warten lassen

Wie bei allen neuen Funktionen für Android, die vorab entdeckt werden, ist nicht bekannt, wann genau diese wirklich eingeführt werden. Und selbst wenn Google sie in Android 14 umsetzt, dann müssten auch die Smartphone-Hersteller ihre Software dazu anpassen und die App-Entwickler ebenfalls. Allein daran merkt man schon, dass es sich nicht um eine simple Änderung handelt, wo der Schalter einfach so umgestellt werden kann und die Fotos aus Apps plötzlich besser werden. Bekannte Apps könnten aber schnell darauf anspringen. Sobald das passiert, werden wir euch informieren.

