Galaxy S24 Ultra: Samsung zeigt sich von seiner besten Seite

Samsung hat mit dem Galaxy S24 Ultra sein bisher bestes Top-Smartphone eingeführt, bei dem nicht nur die Hardware, sondern auch Software ordentlich aufgewertet wurden. Bei der Konstruktion hat das Unternehmen darauf geachtet, dass sich das Handy leicht reparieren lässt. Ein Video gibt dem S24 Ultra fast die volle Punktzahl.

Samsung Galaxy S24 Ultra lässt sich leicht reparieren

Samsung spendiert dem Galaxy S24 Ultra eine Update-Garantie von sieben Jahren. In der Zeit wird das Unternehmen neue Android-Versionen, Sicherheitsupdates und Feature-Drops veröffentlichen, um das Handy auf dem neuesten Stand zu halten. Doch das alles bringt nichts, wenn das S24 Ultra die sieben Jahre im Hinblick auf die Hardware nicht übersteht. Doch auch hier hat Samsung gute Arbeit geleistet, wie ein erster Teardown zeigt:

In dem Video wird das Galaxy S24 Ultra Stück für Stück zerlegt. Es ist weiterhin so, dass die Rückseite verklebt und Wärme angewendet werden muss, um diese zu lösen. Doch das funktioniert ohne große Probleme. Die anderen Teile, wie der Akku, sind im Gegensatz zu früher nicht mehr verklebt, sondern werden mit Pads in Position gehalten. Auch viele Komponenten, die mit der Zeit gerne kaputt gehen, lassen sich einfach austauschen. Dazu gehört beispielsweise der Ladeanschluss.

Insgesamt schneidet das Galaxy S24 Ultra in diesem Bereich laut der Bewertung von PBKreviews mit 9 von 10 möglichen Punkten sehr gut ab. Kleine Kritikpunkte gibt es nur beim Display, das sich nicht ganz so einfach auswechseln lässt, und bei der Zeit, die für eine Reparatur aufgewendet werden muss. Insgesamt stehen die Chancen also sehr gut, dass die neuen Samsung-Handys sieben Jahre durchhalten, auch wenn diese zwischendurch repariert werden müssen.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra im Detail vor:

Samsung Galaxy S24 Ultra im Drop-Test

Der gleiche YouTube-Kanal hat bereits einen Drop-Test durchgeführt, bei dem das Galaxy S24 Ultra auf Betonboden fallen gelassen wurde. Dort hat sich das Handy ebenfalls von seiner guten Seite gezeigt.

