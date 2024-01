Google beschenkt Handy-Besitzer – und macht das Pixel 8 bunter

Google verteilt gerade ein großes Update an Besitzer von Pixel-Smartphones. Mit dem ersten Feature-Drop des Jahres kommen aber nicht nur nützliche Funktionen auf ausgewählte Handys. Google bietet das Pixel 8 (Pro) bald auch in einer ganz neuen Farbe an.

Pixel-Handys: Google verteilt Feature-Drop

Google hat sich für 2024 eine Reihe von Neuerungen für seine Pixel-Geräte vorgenommen. Wie diese in der Realität aussehen, zeigt der erste Feature-Drop, den der Konzern jetzt veröffentlicht hat. Damit kommen nicht nur neue Funktionen auf die Handys, denn vor allem beim Pixel 8 (Pro) haben Kunden nun mehr Auswahl bei der Farbe. Ganz neu ist die Mint-Variante, die über den Google Store und MediaMarktSaturn erhältlich sein wird.

Eine der Software-Neuerungen ist die „Circle to Search“-Funktion, die bereits bei der Vorstellung des Samsung Galaxy S24 zu sehen war. Google stellt sie ab dem 31. Januar auf dem Pixel 8 (Pro) zur Verfügung. Nutzer kreisen einfach auf dem Display ein, worüber sie mehr erfahren möchten. Die jeweils geöffnete App muss dazu nicht verlassen werden.

Für Nutzer von Google Messages auf dem Pixel 6 und neueren Modellen führt Google die „Magischen Textvorschläge“ ein. Diese Funktion nutzt generative KI-Technologie, um Nachrichten in verschiedenen Stilen neu formulieren zu lassen. Eine weitere Neuerung in Google Messages sind Photomojis. Damit lassen sich Fotos in Reaktionen umwandeln, um sie in Chats zu teilen.

Im Video: Das denken wir über das Pixel 8 (Pro):

Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt: Darf es noch etwas mehr KI sein?

auf YouTube

Google: Aus Nearby Share wird Quick Share

Gemeinsam mit Samsung hat Google die Funktion Nearby Share überarbeitet und in Quick Share umbenannt. Die Kooperation erleichtert laut Google das Teilen von Bildern, Dateien und Texten zwischen Pixel-Handys und anderen kompatiblen Android-, Chromebook- und Windows-Geräten.

Auch für Besitzer einer Pixel Watch in Kombination mit Pixel Buds hat Google eine kleine Neuerung parat. Der Audio-Wechsel zwischen Handy, Smartwatch und Tablet soll nun nahtlos erfolgen.

