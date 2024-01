Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy S22: Lohnt sich der Wechsel?

Das neue Galaxy S24 ist ein echter Kracher. Besitzer eines Galaxy S22 dürften besonders mit einem Upgrade liebäugeln – schließlich endet bei vielen wohl bald der 24-Monats-Vertrag. Wir verraten, wo die Stärken des neuen Samsung-Flaggschiffs liegen und ob sich der Wechsel wirklich lohnt.

Die Deutschen behalten ihr Smartphone immer länger. Kein Wunder, werden die Sprünge zwischen den Generationen doch immer kleiner. Zwischen dem Galaxy S22 und Galaxy S24 liegen aber zwei Jahre: Lohnt sich da ein Upgrade auf das neue Samsung-Handy, wenn man noch das Galaxy S22 in der Tasche trägt? Um eine Antwort zu finden, haben wir die beiden Samsung-Smartphones in 6 Kategorien gegeneinander antreten lassen.

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy S22: Design und Display

Klarer Sieg für das Galaxy S24: Die dünneren Displayränder und die einzeln eingefassten Kameramodule geben dem Galaxy S24 einen moderneren Look. Hinzu kommt der etwas kantigere Rahmen. Das Galaxy S22 sieht nicht schlecht aus, im Vergleich zum neuen Top-Smartphone merkt man ihm sein Alter aber an.

Die Display-Kategorie entscheidet das Galaxy S24 ebenfalls für sich. Es ist doppelt so hell, was das Ablesen im Äußeren komfortabler macht. Darüber hinaus erlaubt die LTPO-Technik eine variable Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Das spart ordentlich Akku.

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy S22: Leistung und Kameras

In beiden Geräten steckt zwar ein Exynos-Chip, der Prozessor im Galaxy S24 hat aber zehn Kerne statt lediglich acht. Außerdem basiert er auf einer moderneren Bauart und bietet eine stärkere Grafikeinheit. In Performance-Vergleich schneidet der Exynos 2400 spürbar besser ab, was auch an der besseren Kühlung liegt – Sieg für das Galaxy S24 also. Weiterer Pluspunkt: Alle Galaxy S24 ab 256 GB Speicher haben blitzschnellen UFS-4.0-Speicher an Bord.

Für viele sind die Kameras im Smartphone kaufentscheidend. Auf dem Papier sind die Kameras der beiden Smartphones nahezu identisch, das Galaxy S24 hat lediglich eine höher auflösende Selfie-Knipse: 12 MP statt 10 MP. Heutzutage basieren viele Kamerafunktionen aber ohnehin auf künstlicher Intelligenz – speziell das Galaxy S24 kann hier ordentlich punkten. Unwahrscheinlich, das Samsung alle Features auch auf ältere Smartphones bringt. In der Kamera-Kategorie setzt sich das Galaxy S24 durch.

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy S22: Software und Akku

Beide Smartphones laufen auf Android 14 und Samsungs One UI. Das Galaxy S24 erhält aber ganze sieben Jahre lang Softwareupdates von Samsung, beim Galaxy S22 sind es fünf Jahre. Hinzu kommen die vielen KI-Funktionen, die Samsung mit dem Galaxy S24 eingeführt hat. Zumindest in naher Zukunft wird es die auf dem Galaxy S22 nicht geben.

Wie gut die Akkulaufzeit im Galaxy S24 ist, können erst Tests zeigen. Den Vergleich mit dem Galaxy S22 dürfte es aber trotzdem für sich entscheiden: Es besitzt nicht nur einen 300 mAh größeren Energiespeicher, sondern auch den effizienteren Prozessor. Hingegen ist das Galaxy S22 für seine maue Akkulaufzeit schon bekannt. Gleichstand herrscht bei den Geschwindigkeiten für kabelgebundenes und drahtloses Laden.

Samsung Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus im Video-Vergleich:

Samsung Galaxy S24 vs. Galaxy S22: Fazit

Kantersieg für das Galaxy S24: In allen sechsen Kategorien gewinnt das neue Samsung-Flaggschiff. Überraschend ist das nicht, immerhin ist das Galaxy S22 zwei Jahre alt.

Für sich genommen rechtfertigen die Siege in den Einzelkategorien ein Upgrade zwar nicht, unterm Strich aber ergibt sich ein solider Sprung nach vorne. Wer vor einer Vertragsverlängerung steht oder nach zwei Jahren etwas Neues sucht, kann bedenkenlos zugreifen. Wir empfehlen dann: Nicht zu lange warten! Bis zum 30. Januar verdoppelt Samsung den Speicher auf 256 GB – völlig gratis (Angebot bei Samsung ansehen).

